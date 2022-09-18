البطولة العربية للأندية البطلة و الفائزة بالكأس لكرة اليد -- اليوم الثاني - فوز النادي الافريقي على السالمية الكويتي 31-24

فاز النادي الافريقي على نادي السالمية الكويتي اليوم في الحمامات بنتيجة 31-24 في اطار اليوم الثاني من البطولة العربية للأندية البطلة والفائزة بالكأس لكرة اليد ( المجموعة الاولى).
وتقدم النادي الافريقي في الشوط الاول 14-11
وتقدم النادي الافريقي في الشوط الاول 14-11
ويلاقي النادي الافريقي يوم الثلاثاء في اطار الجولة الاخيرة من الدور الاول الشارقة الاماراتي ( س11 و30د).
وكان النادي الافريقي فاز امس بالغياب على نادي سكيكدة الجزائري
ولحساب نفس المجموعة فاز نادي الشارقة الاماراتي اليوم على نادي سكيكدة الجزائري بالغياب .
الترتيب
نقط لعب
1-النادي الافريقي 4 2
2-السالمية الكويتي 3 2
الشارقة الاماراتي 3 2
4-سكيكدة الجزائري ( تغيب عن البطولة)
وفي المجموعة الثانية من منافسات الببطولة العربية للاندية فاز الزمالك المصري اليوم بالحمامات على نادي الكويت الكويتي 23-20
التريب
1- الزمالك المصري 4 2
2- الترجي التونسي 3 2
نادي الكويت 3 2
4- مولودية الجزائري 2 2
ويذكر ان الفرق الثمانية في المجموعتين الاولى و الثانية ستترشح جميعها الى الدور الثاني لكن الترتيب النهائي في نهاية الدور الاول سيحدد المواجهات في ربع النهائي حيث يلاقي اول كل مجموعة رابع المجموعة الاخرى و يتبارى صاحبا المرتبة الثانية في المجموعتين مع صاحبي المركزين الثالث في المجموعتين
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