توزر: جلسة عمل تنظر في الوضع البيئي في المناطق والمواقع السياحية وتقرر الانطلاق في تنفيذ حملات نظافة في جميع البلديات

نظرت جلسة العمل التي انعقدت، اليوم الجمعة، بمقر ولاية توزر، في الوضع البيئي بالمواقع والمسالك السياحية، بحضور كافة البلديات والأطراف المتدخلة، بتحديد النقاط السوداء التي تستوجب التدخل، من ذلك المدينة العتيقة بتوزر والمسلك السياحي بواحة توزر القديمة وراس العين وعنق الجمل بنفطة والواحات الجبلية ومنطقة بوهلال بدقاش.





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وتم تحديد مناطق التدخل في كل بلدية على أن يتم الانطلاق في تنفيذ هذه الحملات بداية الأسبوع المقبل ببرمجة حملة أولى في مدينة توزر يوم الثلاثاء، تليها حملة يوم الخميس في نفطة، وهي تتنزل وفق ما أفاد به "وات" والي الجهة محمد أيمن البجاوي، في إطار استعدادات الولاية للموسم السياحي، وتتواصل على مدى شهر كامل يقع فيها تخصيص مجموعة من التدخلات لكل بلدية ووضع الآليات والأجهزة الضرورية لذلك.وأضاف أن الحملات ستشهد مشاركة عديد الأطراف على غرار مهنيي القطاع السياحي من خلال الجامعة الجهوية لوكالات الاسفار بصفة خاصة الى جانب الجمعيات المهتمة بالعمل البيئي على أن يتم العمل على المحافظة على الجانب الجمالي للجهة باعتبارها جهة سياحية.وأعدت كل بلدية من بلديات الجهة برنامجها الخاص للعناية بالمواقع السياحية من ذلك بلدية نفطة التي خصصت فريق عمل للعناية بفضاء عنق الجمل ومحيطه يسهر على نظافة المكان وصيانة ديكور فيلم حرب النجوم بالموقع نفسه، نظرا لتعرضها للتهرئة بسبب أشعة الشمس، فضلا عن العناية بالمدينة العتيقة بنفطة ضمن برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة بمبلغ 6 مليون دينار، بحسب رئيس البلدية مراد الأسود .وستشمل تدخلات البلدية كذلك الفضاء السياحي راس العين بعدما شهد الفضاء حملة أولى منذ نحو شهرين، الى جانب انطلاق البلدية في جهر أحد الاودية في واحة راس العين منذ عدة أيام.