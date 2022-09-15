اتحاد الشغل والحكومة يوقعان اتفاقا يقضي بالزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام


Publié le Jeudi 15 Septembre 2022 - 18:24 قراءة: 0 د, 9 ث
      
وقع الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، مساء الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، على اتفاق، يقضي بالزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام وكذلك الزيادة في الاجر الادنى المضمون.




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