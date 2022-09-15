اتحاد الشغل والحكومة يوقعان اتفاقا يقضي بالزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام

وقع الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، مساء الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، على اتفاق، يقضي بالزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام وكذلك الزيادة في الاجر الادنى المضمون.











