منوبة: حجز كمية 31 طنا من مادة البطاطا المعدة للاستهلاك بمخزن تبريد

تمكن اعوان فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة، في اطار عمل رقابي مشترك مع مركز الحرس البلدي ووحدات الحرس الوطني بطبربة من حجز كمية 31 طنا من البطاطا المعدة للاستهلاك بمخزن تبريد بالمنطقة، وفق مصالح التجارة .





ياتي ذلك في اطار تكثيف الاعمال الرقابية على مخازن التبريد ومسالك التوزيع، بالتعاون بين الادارة الجهوية للتجارة، ووحدات الامن والحرس الوطنيين والحرس البلدي، حيث تبين للاعوان خزن احد اصحاب المخازن بطبربة لكمية البطاطا دون تضمينها ضمن التطبيقة الاعلامية الخاصة بالمخازن، والهادفة إلى متابعة عمليات التصريح بنشاط مخازن التبريد وتسجيل حركية معاملاتها.وتم حجز الكمية بعد التثبت من عدم احترامها عدم التراتيب القانونية المعمول بها، مع تحرير مخالفة اقتصادية من اجل المضاربة والقيام بعمليات تجارية باعتماد أساليب ملتوية وذلك على معنى المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.واكدت مصالح التجارة، انه سيتم ضخ هذه الكمية وبيعها بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة وإيداع مقابلها المالي بالخزينة العامة، فيما ستتواصل جهود اعوان الرقابة على مراقبة مظاهر المضاربة والاحتكار بمختلف مسالك الخزن والتوزيع .