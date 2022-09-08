حجز أكثر من 33 طنا من البطاطا بقيمة 39 ألف دينار بمخزن في سبيطلة غير مصرح به لدى مصالح التجارة

حجز أعوان المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، أمس الاربعاء، 33,680 طنا من مادة البطاطا حجزا فعليا بمخزن غير مصرح به لدى مصالح التجارة بمعتمدية سبيطلة من أجل مسك مخزونات قصد بيعها والمضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وفق المديرة الجهوية للتجارة سامية البريكي.







وبينت البريكي في تصريح ل(وات) أنه تم تحرير محضر بحث ضد المخالف على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020، ويجري استكمال بقية الاجراءات القانونية وفقا للتشاريع الجاري بها العمل، مبرزة في ذات الإطار أن هذه العملية تمت في إطار البرنامج الرقابي للتصدي للمضاربة والاحتكار في المواد الاساسية،



وتقدر قيمة المحجوز، وفق ذات المصدر، ب39 ألف دينار وسيتم ضخه في المسالك القانونية وتأمين ثمنه في الخزينة العامة للدولة.



