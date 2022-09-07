أنس جابر تواصل بثبات مسيرتها من أجل بلوغ نهائي بطولة أمريكا المفتوحة وتحقيق حلم الغراند سلام

تواصل البطلة التونسية أنس جابر غدا الجمعة مشوارها بثبات نحو الفوز بأول لقب غراند سلام في مسيرتها الاحترافية، حيث ستواجه في المربع الذهبي لبطولة أمريكا المفتوحة الجارية على ملاعب فلاشينغ ميدوز بنيويورك اللاعبة الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 17 عالميا.





وستسعى أنس جابر في اللقاء الذي سيدور على ملعب آرثر آش أمام أكثر من 20 ألف متفرج الى كسب اللقاء وبلوغ المباراة النهائية، رغم صعوبة المهمة أمام منافسة توّجت أواخر الشهر الماضي ببطولة سينسيناتي للماسترز و حققت 13 انتصارا متتاليا ودون أن تخسر أي مجموعة في بطولة أمريكا المفتوحة رابع البطولة الأربعة الكبرى.ولئن تبدو الحظوظ على الورق تصب لمصلحة أنس جابر في الفوز بالمباراة، نظرا لتفوقها على منافستها بـ 12 مرتبة في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس، فان ذلك لا يمنع اللاعبة التونسية من ضرورة توخي الحيطة والحذر في مجاراتها للقاء وعدم اهدار أي نقطة لتعزيز فرص الفوز .ورغم تفوق أنس جابر على كارولين غارسيا في جميع المواجهات المباشرة التي جمعت بينهما، وعددها اثنان، في 2019 بالدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة (فوز أنس جابر 7 – 6 و 6-2) ، وفي 2020 بالدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة (فوز أنس جابر 1-6 و 6 – 2 و 6 – 3) فانّ هذه المواجهة لن تكون كسابقاتها نظرا لحجم الرهان.وستعمل أنس جابر على استغلال مهاراتها التكتيكية والأسبقية المعنوية لصالحها من اجل ادخال الارباك على منافستها الفرنسية وجرها لارتكاب العديد من الأخطاء لتنتزع منها الفوز بالمجموعة الاولى سيما وانها لم تخسر أي مجموعة طيلة البطولة التي ستختتم فعالياتها الأحد القادم.وسيمثل تأهل أنس جابر الى المباراة النهائية ثاني أكبر انجاز في مسيرتها الاحترافية ببطولات الغراند سلام، بعد وصولها لنهائي بطولة ويمبلدون في شهر جويلية الماضي.وستبحث أنس جابر على تحقيق أغلى ألقابها بعد الفوز ببطولة مدريد للماسترز (1000 نقطة) في شهر ماي الماضي، ما رفع من سقف طموحاتها ومواصلة تألقها في هذا العام الاستثنائي، بالفوز بلقب بطولة برلين (500 نقطة) في شهر جوان، دون اعتبار وصولها لنهائي بطولة شارلستون (500 نقطة) ونهائي بطولة روما للماسترز (1000 نقطة) و نهائي بطولة ويمبلدون.هذا وكانت أنس جابر قد بلغت الدور نصف النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة بعد فوزها بـ 5 مباريات متتالية، حيث فازت في الدور الأول على الأمريكية ماديسون برينغل المصنفة 61 عالميا بمجموعتين دون رد ( 7-5 و 6 -2) ، وفي الدور الثاني على الأمريكية اليزابيث ماندليك المصنفة 144 عالميا بمجموعتين دون رد (7-5 و 6- 2)، وفي الدور الثالث على الأمريكية شيلبي روجيرز المصنفة 31 عالميا بمجوعتين لواحدة (4-6 و 6- 4 و 6-3) ، وفي الدور ثمن النهائي على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بمجموعتين دون رد ( 7 – 6 و 6-4)، وفي الدور ربع النهائي على الأسترالية آيلا تومليانوفيتش المصنفة 46 عالميا بمجموعتين دون رد ( 6-4 و 7 -6).وفي حالة بلوغها للمباراة الختامية، ينتظر أن تلاقي أنس المصنفة الأولى عالميا البولونية ايغا شفاينتيك أو الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 8 عالميا أو التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة 22 عالميا أو البيلاروسية آريانا سابالينكا المصنفة 6 عالميا، وهن جميعا لاعبات سبق أن واجهتهن أنس جابر وفازت عليهن في بعض البطولات، عدى البيلاروسية آريانا سابالينكا التي حرمت البطلة التونسية من بلوغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي.ومن المرتقب أن تقفز أنس جابر، بفضل النتائج الباهرة التي حققتها في بطولة أمريكا المفتوحة، من المركز الخامس الى المركز الثاني في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس، وهي مرتبة كانت قد بلغتها كأفضل نتيجة على الاطلاق في مسيرتها الاحترافية، واستقرت بها طيلة أسبوعين من 27 جوان الى 4 جويلية الماضي علما وأنّه لو لا قرار تجريد بطولة ويمبلدون من نقاط التصنيف، بسبب استبعاد اللجنة المنظمة للاعبين واللاعبات الروس والبيلاروس من المشاركة، لمواقف سياسية مرتبطة بالحرب بين روسيا وأكرانيا، لحافظت أنس جابر على المركز الثاني عالميا.