رياض دغفوس: الحملة الأولى لتلقيح الأطفال من سن 5 الى 11 سنة ضد كورونا تتواصل مدة أسبوع


Publié le Mardi 06 Septembre 2022 - 11:09 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أفاد مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية ورئيس اللجنة العلمية للتلقيح وعضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا، رياض دغفوس، اليوم الثلاثاء أن الحملة الأولى لتلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا من سن 5 الى 11 سنة التي انطلقت أمس الاثنين بمختلف مراكز التلقيح المخصصة لذلك ستتواصل لمدة أسبوع.
وأضاف رياض دغفوس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مدة التلقيح حددت بأسبوع لمحدودية كميات التلقيح لافتا الى أنه سيتم بعد ثلاث أسابيع تطعيمهم بالجرعة الثانية من لقاح "فايزر" المخففة.

وأكد دغفوس بالمناسبة، عدم وجود آثار جانبية للتلقيح مطمئنا الأولياء على سلامة اللقاح لافتا الى أنه يمكن للأولياء اصطحاب، أبنائهم من أصحاب الأمراض المزمنة ونقص المناعة والأطفال الراغبين في ذلك بموافقة الأولياء، الى مراكز التلقيح دون التسجيل بمنظومة "ايفاكس".


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