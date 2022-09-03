عروض متنوّعة لعادات أهل البادية تؤثث برنامج الدورة 15 لمهرجان الالعاب الشعبية والصحراوية ببشني

بعرض فرجوي يجسّد لوحات من الألعاب الصحراوية التي توارثها أهل البادية عن الآباء والأجداد على غرار كرة المعكاف، والقرش، ويوم الابل، تنطلق عشية اليوم السبت فعاليات الدورة 15 للمهرجان الوطني للالعاب الشعبية والصحراوية بمنطقة بشني من معتمدية الفوار لتتواصل على امتداد 4 ايام ببرنامج يجمع بين العديد من الفقرات التي تظهر ثراء عادات وتقاليد الصحراء.







وأوضح مدير الدورة، علي العبيدي، في تصريح لـ"وات"، أن هذا المهرجان الفريد من نوعه بهذه الربوع يرمي الى المحافظة على الكثير من العادات والتقاليد التي دأب الآباء والاجداد على ممارستها للترويح على النفس، مع العمل على إبراز ما تزخر به جهة نفزاوة من موروث ثقافي مكّن متساكنيها من التعايش مع الصحراء وتطويعها منذ نهاية سبعينات القرن الماضي لتتحوّل الى واحات يطيب فيها العيش.

وأضاف أن المهرجان الوطني للالعاب الشعبية والصحراوية ببشني يعود بعد سنتين من الحجب جراء الوضع الوبائي الذي مرت به البلاد، مشيرا الى ان القائمين على هذه التظاهرة سعوا الى اثراء برنامجها بعدّة فقرات من شأنها تلبية انتظارات روّاد هذا المهرجان من مختلف الشرائح العمرية، حيث سيتم افتتاح هذه الدورة بساحة العروض الكبرى جنوبي المدينة عبر تقديم العرض الفرجوي للالعاب الشعبية المتوارثة عن الاباء والاجداد على غرار كرة المعكاف، وشاة مرد، وصرة التراب، والقرش، ويوم الابل.

وأكد أن هذا العرض الفرجوي سيتواصل على امتداد أيام المهرجان عبر تخصيص حيّز زمني مساء كل يوم لتجسيد لوحتين للعبتين صحراويتين لتمكين الناشئة من التعرف على كيفية ممارستها بما يضمن فرص اكبر للمحافظة عليها وحمايتها من الاندثار في ظل الغزو المتزايد للالعاب الالكترونية.

ويتواصل برنامج هذه الدورة مساء اليوم الاول عبر تنظيم سهرة تراثية تؤمنها فرقة تراث الساحل بالسواسي، ليفسح المجل صباح اليوم الثاني من هذه التظاهرة للعمل التطوعي من خلال تنظيم حملة للنظافة بمختلف شوارع قرية بشني بالتعاون مع بلدية الفوار، ثم تنظيم تظاهرة "عرس القبّة" وهي لوحة نسوية تقوم خلالها النساء بتحضير العديد من الاكلات الشعبية بالطرق التقليدية المتوارثة وتقدمنها في شكل مائدة مفتوحة لجميع الحاضرين بالساحة المحاذية لمقام الولي الصالح علي بن علي، تتخللها أمسية صوفية تؤمنها فرقة العيساوية بقبلي ليفسح المجال اثرها للموسيقى الشبابية مع سهرة يحييها فنان الراب وابن الجهة خالد "لرتيستو".

أما اليوم الثالث من هذه التظاهرة فسينطلق صباحا عبر تنظيم نشاط متنوّع مخصّص للاطفال، وسيكون روّاد المهرجان على موعد عشية ذات اليوم مع مسابقة في الاكلة الشعبية، بالتوازي مع تنظيم لوحة ألعاب من ذاكرة الصحراء ويكون اختتام المهرجان في اليوم الرابع عبر تنظيم سهرة فنية.



