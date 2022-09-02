قابس: الشروع في إيواء الطلبة بمختلف المبيتات الجامعيّة بالجهة

شرعت الادارة الجهوية للخدمات الجامعية بقابس في إيواء الطلبة في المبيتات الجامعية بالجهة من المسجلين بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية والمرحلة التحضيرية بالمعهد العالي للاعلامية والملتميديا بقابس باعتبار انطلاق الدروس بكليهما، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، المدير الجهوي لهذه الادارة الجهوية، سعيد الخلفلي، في تصريح لـ"وات".

وتبلغ طاقة استيعاب المبيتات الجامعية بقابس 2000 سرير بالمبيتات العمومية الأربعة، و2500 سرير بمبيتات المناولة المتعاقدة مع ديوان الخدمات الجامعية والبالغ عددها 16 مبيتا.





وستقوم الادراة الجهوية للخدمات الجامعية بقابس بكراء عدد اضافي من المبيتات للاستجابة لمطالب السكن والتي بلغت الى حدود يوم 01 سبتمبر الجاري 3800 مطلبا، علما وان الدراسات جارية لبناء مبيت عمومي جديد بطاقة استيعاب تبلغ 600 سرير.

أما على مستوى الاعاشة، يضم بالقطب الجامعي بقابس 4 مطاعم جامعية توفر في مجملها اكثر من 10 الاف وجبة في اليوم وهي خدمة جامعية ستتدعم ببناء قاعة طبخ جديدة بالحي الجامعي عمر ابن الخطاب باعتمادات تبلغ 3.5 ملايين دينار.

ومن جهة أخرى، تم مؤخرا الانتهاء من انجاز ملعب رياضة للجميع بالمبيت الجامعي " النخيل " بكلفة بلغت 210 الاف دينار.



