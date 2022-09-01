وزارة التعليم العالي تؤكد أن لجانا مختصة نظرت في مطالب اعادة التوجيه واستجابت لعدد هام من الملفات طبقا للشروط وطاقة الاستيعاب

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان لجانا مختصة تولت النظر في مطالب اعادة التوجيه الجامعي واستجابت لعدد هام من المطالب طبقا للشروط وطاقة الاستيعاب ودرجة الأولوية.





وأكدت، في بلاغ توضيحي اليوم الخميس، أنه يمكن للمترشحين الذين لم تقع الاستجابة لمطالبهم التقدم بمطلب لاعادة النظر وتعمير اختيار واحد يتوفر فيه شرط مجموع النقاط عبر الرابط https: //etudiants.rnu.tn في أجل لا يتجاوز الاحد 4 سبتمبر.وستتولى مصالح الادارة العامة للشؤون الطالبية دراسة مطالب اعادة النظر والاستجابة لها في حدود ما تسمح به طاقة الاستيعاب واجابة المعنيين عبر موقع التوجيه الجامعي.وأفادت الوزارة، ان لجانا مختصة تولت دراسة مطالب اعادة التوجيه لاسباب اجتماعية وصحية بالاستناد على مجموعة من المقاييس والضوابط الموضوعية، لافتة الى انه جرى تصنيف الملفات حسب درجة الأولوية (ذات الدرجة العالية جدا والعالية المتوسطة ).كما تمت الاستجابة للملفات الأكثر أحقية من غيرها مع مراعاة فارق معين في مجموع النقاط بالنسبة لجميع الحالات التي حضيت بموافقة احدى اللجان حسب ما سمحت به طاقة الاستيعاب.وبالنسبة لمطالب اعادة توجيه أصحاب المواهب والمهارات الاستثنائية فقد قامت لجنة مختصة بالنظر في جدية الوثائق المقدمة والتثبت من فارق مجموع النقاط واحالة ملف المقبولين بصفة مبدئية للمؤسسات المعنية لاجراء اختبار خاص بالشعبة.