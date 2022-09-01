تيكاد للتجديد 2022: دعوة لارساء صندوق افريقي ياباني لتمويل البحث العلمي

دعا المشاركون في تظاهرة "تونس تيكاد للتجديد 2022" التي التامت، الأربعاء بتونس، على هامش الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية بإفريقيا "تيكاد 8"، الى الترفيع في التمويل الى البحث العلمي بصفة معتبرة من خلال إرساء صندوق افريقي ياباني لتمويل هذا القطاع.





واقترح المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، الشاذلي العبدلي، خلال جلسة اهتمت بموضوع "استراتيجيات لنقل التكنولوجيا والتجديد وفرص الأقطاب التكنولوجية من أجل تطوير الشراكة اليابانية الافريقية"، تعزيز التعاون الثلاثي بين تونس وافريقيا واليابان لتبادل التحارب والخبرات والتكنولوجيات الملائمة إضافة الى تدعيم الكفاءات.وشدد العبدلي ملخصا اهم توصيات هذه الندوة، على أهمية تكوين فرق افريقية للبحث حول الإشكاليات المشتركة وتوجيه البحوث نحو مواضيع ذات أولوية للقارة الافريقية ومنها ما يتعلق بالمائة والبيوتكنولوجيا والعلوم والتكنولوجيات الجديدة.ونادى المشاركون، في سبيل النهوض بالتجديد ونقل التكنولوجيا في افريقيا، بضرورة ضبط استراتيجية للتقارب بين المؤسسات في الوسط الاكاديمي ولا سيما الشعب ذات إمكانيات التثمين العالية والتي تم ذكرها سابقا ووضع اطار ترتيبي مرن يشجع تبادل الخبرات في الاتجاهين اي بين الوسط الاكاديمي والمؤسسات.كما دعوا الى تحسين مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث التعاوني والتركيز على أهمية تخفيف الإجراءات الإدارية وتيسير النفاذ الى الأسواق الوطنية والدولية الى جانب احداث مؤسسات لتسريع نقل التكنولوجيا في اطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وكذلك في اطار هياكل ترابط صلب الجامعات ومراكز البحث والاقطاب التكنولوجية.واعتبرت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، من جهتها، انه بات من الضروري اليوم التفكير في السبل الكفيلة بوضع الاليات اللازمة للتمويل من اجل احداث مشاريع تعاونية بين اليابان والبلدان الافريقية.والتام لقاء "تونس- تيكاد للتجديد 2022" ببادرة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وهو يرنو الى ان يكون فضاء للتفكير وتبادل وجهات النظر حول مسائل اهتمام مشترك مثل التنمية المستدامة والمدمجة والفوارق الاقتصادية والإنتاج والتنافسيةوستشهد هذه الندوة تنظيم اول صالون دولي للاختراع والبحث والتجديد ومسابقة "هاكتون" في قطاع مكونات السيارات بمشاركة افريقية.