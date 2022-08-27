تونس تعبر عن بالغ انشغالها للتطورات في ليبيا وتدعو الى تغليب صوت الحكمة

عبّرت تونس ،السبت، عن "عميق القلق وبالغ الانشغال للتطوّرات الخطيرة في ليبيا "ودعت إلى ضبط النفس والتهدئة والوقف الفوري للعمليّات المسلّحة حقنا لدماء الأشقاء الليبيين".

ودعت تونس في بيان أصدرته مساء، السبت، وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، "إلى تغليب صوت الحكمة بين كافّة الفرقاء الليبيين وانتهاج الحوار سبيلا لتسوية الخلافات وإعلاء مصلحة ليبيا حفاظا على أمنها واستقرارها ووحدتها."





وأكدت تونس في البيان ذاته "على أهمية تضافر جهود المجموعة الدولية لمساعدة ليبيا على استكمال مسارها السياسي وإجراء الاستحقاقات الانتخابية في كنف الوفاق والوئام لوضع حد للأزمة القائمة وبناء المؤسسات الدائمة في هذا البلد الشقيق".



وحسب بيان لوزارة الصحة الليبية صدر، السبت فقد سجلت حصيلة الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية ، طرابلس 23 قتيلا، وأكثر من 140 جريحا.



وقد اندلع قتال عنيف في العاصمة الليبية طرابلس أثناء الليلة الماضية واستمر حتى صباح، السبت، مع تبادل الفصائل هناك لإطلاق النار بكثافة وسماع دوي أصوات عدّة انفجارات في أنحاء المدينة.



وأكدت تونس في البيان ذاته "على أهمية تضافر جهود المجموعة الدولية لمساعدة ليبيا على استكمال مسارها السياسي وإجراء الاستحقاقات الانتخابية في كنف الوفاق والوئام لوضع حد للأزمة القائمة وبناء المؤسسات الدائمة في هذا البلد الشقيق".وحسب بيان لوزارة الصحة الليبية صدر، السبت فقد سجلت حصيلة الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية ، طرابلس 23 قتيلا، وأكثر من 140 جريحا.وقد اندلع قتال عنيف في العاصمة الليبية طرابلس أثناء الليلة الماضية واستمر حتى صباح، السبت، مع تبادل الفصائل هناك لإطلاق النار بكثافة وسماع دوي أصوات عدّة انفجارات في أنحاء المدينة.