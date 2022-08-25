بنزرت: النظر في الوضع الاجتماعي والمهني لعمال شركات فك وربط وحراسة السفن بالميناء التجاري بنزرت - منزل بورقيبة

مثل موضوع النظر في الوضع الاجتماعي والمهني لعمال شركات فك وربط وحراسة السفن بالميناء التجاري بنزرت-منزل بورقيبة، ابرز محاور جلسة العمل الملتئمة اليوم الخميس بمقر الولاية، وذلك بطلب من الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت.





وجاء في محضر جلسة العمل، تحصل صحفي وات على نسخة منه، الاتفاق على تمكين إدارة المؤسسة، الطرف النقابي، من مشروع اتفاقية المؤسسة لتدارسه ومناقشته والاتفاق بشانه في اطار جلسات دورية، كما تعهد الطرف الإداري بطرح مسالة تحسين الأجور مع باقي أعضاء مجمع المؤسسات الناشطة بالمكان خلال الأسبوع المقبل.وفي ذات السياق، اتفق الطرفان الإداري والاجتماعي حول تنظيم ساعات العمل الفعلية بتطبيق مقتضيات الفصل 17 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية لاعوان مؤسسات الحراسة والسلامة والنقل، وتطبيق مقتضيات الفصل 22 (جديد) من الاتفاقية المنصوص عليها سابقا ومقتضيات الفصل 21 (جديد) المتعلق بايام العطل والاعياد الرسمية، وذلك بشان احتساب أيام الراحة السنوية القانونية.يذكر ان جلسة العمل انتظمت باشراف المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني وبمساعدة رئيسة قسم تفقدية الشغل والمصالحة ببنزرت لطيفة الهمامي وبحضور الطرف الإداري والطرف الاجتماعي التنفيذي والاساسي.