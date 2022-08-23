مستقبل الرجيش يتعاقد مع اللاعبين بدر الدين الحنزولي و حسام ڤطفية والحارس آدم عبد السلام


Publié le Mardi 23 Août 2022 - 14:48 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلن المستقبل الرياضي بالرجيش تعاقده مع اللاعبين بدر الدين الحنزولي و حسام ڤطفية بقعد يمتد على موسمين.


ويشغل الحنزولي صاحب الـ 27 عاما خطة ظهير ايمن و سبق له تقمص ازياء القلعة الرياضية و الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة، فيما يشغل ڤطفية صاحب الـ 23 عاما خطة متوسط ميدان هجومي وهو متكون في النادي الافريقي و سبق له تقمص ازياء مستقبل سليمان، و خليج سرت و الوحدة الليبيين.

كما تعاقد المستقبل الرياضي بالرجيش في ذات الصدد أيضا مع حارس المرمى ادم عبد السلام، (ـ 23 سنة)، بعقد مدته ثلاثة سنوات قادما من الاتحاد المنستيري.

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