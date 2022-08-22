يسرى محنوش تختتم فعاليات الدورة 39 لمهرجان بنزرت الدولي

أسدل الستار ليلة أمس الأحد على فعاليات الدورة 39 لمهرجان بنزرت الدولي، وذلك بسهرة فنية وموسيقية طربية اختارت هيئة أحمد الطريفي مدير المهرجان أن تنال شرفها الفنانة التونسية والعربية المحبوبة يسرى محنوش، التي بعد إطلالتها على ركح مسرح المهرجان في دورتي سنتي 2017 و2018، وغيابها عن دورة سنة 2019 صافحت ليلة أمس من جديد محبي فنها من الجماهير العريضة الذين ملؤوا ليلة أمس كلّ أرجاء المسرح الصيفي، في سهرة سجلت حضور كل من وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي ووالي بنزرت سمير عبد اللاوي، وجمع هام من ممثلي السلط المحلية والادارية والثقافية والإعلامية.ووسط أجواء تنظيمية ممتازة، استمتع الحاضرون، في ليلة صيفية رائقة، بطبق غنائي وموسيقي مدروس بإحكام من الفنانة يسرى محنوش، التي عرفت منذ الوهلة الأولى لإطلالتها على ركح مسرح المهرجان، كيف تأسر الجماهير وتلهب المدارج رقصا وغناء تردد صداه بعيدا، من خلال مجموعة من أغانيها المعروفة والتي أحبها الجمهور على غرار خديجة وزينوبة ويا روحي و يا دادا و بفكر فيك، علاوة على الأعنية الشهيرة "ميحانة" التي دأبت على تقديمها في كل إطلالة لها.وأمتعت يسرى محنوش جمهور بنزرت كذلك بعدد من مقتطفات من الأغاني الطربية والفنية التي لا تنسى من أغاني الزمن الجميل مثل "العيون السود" و"في يوم وليلة" للراحلة وردة الجزائرية وأغنية "موعود" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ التي اختارت منها مقطعي "ابتدا المشوار" و"أمانة يا دنيا"، بالإضافة إلى كوكتال غنائي "بنزرتي" جميل جدا، مثل خير هدية لأحبائها ومريدي المهرجان، زاد في إمتاع السهرة وأنسى الجميع الصعود المتأخر للفنانة يسرى محنوش على ركح المسرح .