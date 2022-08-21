فوز مستقبل سليمان على شبيبة العمران وديا 1- صفر


Publié le Dimanche 21 Août 2022 - 15:44قراءة: 0 د, 18 ث
      
فاز مستقبل سليمان على شبيبة العمران امس بملعب العمران بنتيجة 1-0 في لقادء ودي . ويستعد الفريقان لعودة الموسم الرياضي الجديد.
وفي سياق متصل انتدب مستقبل سليمان حارس مرمى المنتخب الأولمبي مواليد 2001 أسامة الحنزولي لمدة سنة على سبيل الإعارة من النادي الإفريقي.

ويدخل المستقبل في تربص بحمام بورقيبة بداية بداية من الاثينين 22 اوت الجاري لمدة عشرة أيام.

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