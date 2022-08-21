بطولة افريقيا للسباحة - تونس تحرز فضية وبرونزيتبن في اليوم الاول


Publié le Dimanche 21 Août 2022 - 11:10قراءة: 0 د, 18 ث
      
احرزت تونس ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين أمس السبت في اليوم الأول من منافسات البطولة الأفريقية للسباحة المقامة بتونس.
وجاءت الميدالية الفضية بواسطة احمد الجوادي في سباق 800 م سباحة حرة فيما تحصلت جميلة بولكباش (1500 م سباحة حرة) على ميدالية برونزية.

ونال محمد حليب بن عجمية برونزية سباق 800 م سباحة حرة.



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