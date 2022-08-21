بطولة افريقيا للسباحة - تونس تحرز فضية وبرونزيتبن في اليوم الاول

احرزت تونس ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين أمس السبت في اليوم الأول من منافسات البطولة الأفريقية للسباحة المقامة بتونس.وجاءت الميدالية الفضية بواسطة احمد الجوادي في سباق 800 م سباحة حرة فيما تحصلت جميلة بولكباش (1500 م سباحة حرة) على ميدالية برونزية.ونال محمد حليب بن عجمية برونزية سباق 800 م سباحة حرة.