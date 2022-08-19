وزير الداخلية يشرف على المجلس العلمي للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي

أبرز وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، "الدّور الهامّ الذي تقوم به المدرسة العليا لقوّات الأمن الدّاخلي، في مجال تأهيل الإطارات العليا لقوّات الأمن الدّاخلي والرّفع من قدراتها القياديّة وتعزيز إمكانياتها العلميّة".كما نوّه الوزير، بالمناسبة، بالعمل الهام الذي يتمّ إنجازه في تطوير وتحديث برامج التكوين، "بما يتلاءم مع التوجهات العامّة للدّولة ولوزارة الدّاخليّة في مجالات الإختصاص"، وذلك لدى إشرافه اليوم الجمعة بمقر الوزارة، على المجلس العلمي للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، الخاص بالدورة التكوينية الرابعة والعشرين لسنة 2022 -2023، وفق ما جاء في بلاغ للداخلية.