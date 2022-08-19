استعدادا لمونديال قطر 2022: مباراة ودية بين تونس والبرازيل في 27 سبتمبر


Publié le Vendredi 19 Août 2022 - 15:46قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنّ المنتخب الوطني سيواجه نظيره البرازيلي وديا يوم 27 سبتمبر القادم باحدى الملاعب الأوروبية، وذلك استعدادا لكأس العالم قطر 2022


ويعد هذا اللقاء الثاني بين المنتخبين منذ حوالي 50 عاما، حيث دارت المباراة الأولى والوحيدة بينهما في 6 جوان 1973 بالملعب الأولمبي بالمنزه وانتهت بفوز البرازيل بنتيجة 4 - 1.

يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي سيخوض غمار مونديال قطر ضمن المجموعة الرابعة مع فرنسا حاملة اللقب وأستراليا والدنمارك، في حين سيواجه البرازيل بطل العالم 5 مرات منتخبات صربيا وسويسرا و الكاميرون ضمن المجموعة السابعة.



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