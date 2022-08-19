ارتفاع قيمة الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها بنسبة 44،7 بالمائة إلى موفى جويلية 2022

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تطورت قيمة الإستثمارات الفلاحية المصادق عليها، إلى موفى جويلية 2022، بنسبة 44،7 بالمائة لتبلغ مستوى 365،5 مليون دينار لغاية تنفيذ 1851 عملية إستثمارية مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، بحسب مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي، الجمعة.وستسمح هذه الاستثمارات، عند تنفيذها، بإحداث 2056 موطن شغل قار مقابل 1979 موطن شغل خلال سنة 2021. ومقارنة بمخطط التنمية 2016 /2020 فقد شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصّة تراجعا بنسبة 22،1 بالمائة على مستوى العدد وارتفاعا على مستوى القيمة ناهز 21،4 بالمائة.وفي ما يتعلّق بقطاعات النشاط فقد بلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها في مجال الدواجن 41،4 مليون دينار، إلى نهاية جويلية 2022، مقابل 15،4 مليون إلى موفى جويلية 2021.وفي ما يتعلّق بالاستثمارات في مجال نشاط غراسة الأشجار المثمرة فقد بلغت قيمة 113،4 مليون دينار وهو ما يمثل 50 بالمائة من الحجم الجملي للاستثمارات المصادق عليها. كما بلغت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط غراسة زيتون الزيت قيمة 87،4 مليون دينار وفي نشاط الصيد بالكركارة قيمة 19،8 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 4 مليون دينار.وشهد حجم الاستثمارات المصادق عليها في قطاع تربية الأحياء المائية تطوّرا لتمثل 5 بالمائة من الحجم الجملي للاستثمارات بعد أن كانت لا تتجاوز 1 بالمائة، وقدرت الاستثمارات في نشاط تربية الأسماك في الاقفاص العائمة بنحو 16 مليون دينار.وتطوّرت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط خدمات تجميع الحليب بنسبة 63،8 بالمائة لتبلغ مستوى 7،7 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 4،7 مليون دينار.ومثلث الإستثمارات المصادق عليها في نشاط المعاصر نسبة 95،8 بالمائة من الحجم الجملي من الاستثمارات المصادق عليها في قطاع التحويل الأولي ويبقى تبعا لذلك الإستثمار في حلقات ما بعد الإنتاج محدودا. كما بلغت قيمة الإستثمارات المصادق عليها في نشاط الخزن المبرد للمنتجات الفلاحية 6،3 مليون دينار بحسب ما أوردته وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.وانتفعت الإستثمارات المصادق عليها بمنح قدرت قيمتها ب96،1 مليون دينار، أي ما يمثل 26،3 بالمائة من حجم الإستثمار المصادق عليه مقابل منح ناهزت قيمتها 75،7 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.وصادقت لجنة اسداء الامتيازات، إلى موفى جويلية 2022، على إسداء 34 قرضا عقاريا بقيمة 5،6 مليون دينار مقابل 27 قرضا بقيمة 4،4 مليون دينار في 2021. وستسمح هذه التمويلات بإدماج 359 هكتارا من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 299 هكتارا خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.الاستثمارات المصرّح بها: 3630 استثمار بقيمة 714،4 مليون ديناروفي ما يتعلّق بالاستثمارات المصرّح بها أفادت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أن 3630 عمليّة استثمارية بقيمة 714،4 مليون دينار تمّ التصريح بها موفى جويلية 2022 اي بتراجع بلغت نسبته 11،3 بالمائة على مستوى القيمة.ومقارنة بمخطط التنمية للفترة 2016 / 2020 شهدت نوايا الاستثمار تراجعا بنسبة 19،3 بالمائة على مستوى العدد وبنسبة 9،6 بالمائة على مستوى القيمة.وتراجعت الاستثمارات المصرّح بها في مجال التحويل الأوّلي بنسبة 72 بالمائة لتصل قيمتها إلى 36،9 مليون دينار. كما تقلّصت الاستثمارات المصرّح بها في قطاع الخدمات الفلاحيّة بنسبة 16،5 بالمائة إلى حدود 83،5 مليون دينار.