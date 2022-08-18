بطولة افريقيا للامم للاواسط لكرة اليد: المنتخب التونسي يتحول الى رواندا

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تحول صباح اليوم الخميس المنتخب الوطني التونسي للاواسط الوطني مواليد 2002-2003 معززا ببعض العناصر الواعدة من منتخب الأصاغر مواليد 2004-2005 إلى القاهرة ومنها إلى العاصمة الرواندية للمشاركة في بطولة إفريقيا للأمم أواسط التي ستدور خلال الفترة من 20 إلى 27 أوت الجاري وهي مرشحة لبطولة العالم للأواسط التي ستدور في اليونان وألمانيا في شهر جويلية 2023 لأصحاب المراكز 5 الأولى في الترتيب النهائي.حرّاس المرمى: هارون الكامل (Cavigal Nice France) ومطيع ليمام (النادي الإفريقي)جناح أيسر: أنيس بن سالم (مكارم المهدية) وريان الصغير (النجم الساحلي)جناح أيمن: عبد المجيد القابسي (جمعية الحمامات) ومحمد عزيز الجواديظهير أيسر: جاسر بن حسين (مكارم المهدية)، ضياء الدين السايح (النادي الإفريقي) وقصي بن فرج (بعث بني خيار)ظهير أيمن: حازم غبارة (النادي الإفريقي) واسكندر جفالي (الترجي الرياضي)منسق: أمين بن سالم (مكارم المهدية)، منيب عبد اللطيف (نسر طبلبة) ووسام السنوسي (النجم الساحلي)لاعب دائرة: محمد عزيز بن حمودة (جمعية الحمامات) وماهر قلال (بعث بني خيار)وفي مايلي برنامج مباريات المنتخب التونسي :المجموعة أ: تونس، المغرب، أنغولا، رواندا وإفريقيا الوسطىالمجموعة ب: مصر، الجزائر، الكونغو، ليبيا والتشادالدور الأول: (توقيت تونس)يوم 20 أوت - الساعة 13.00 : تونس - أنغولايوم 22 أوت - الساعة 18.00 : تونس - رواندايوم 23 أوت - الساعة 14.00: تونس - إفريقيا الوسطىيوم 24 أوت - الساعة 16.00: تونس - المغربالدور نصف النهائي: يوم 26 أوت 2022الدور النهائي: يوم 27 أوت 2022.