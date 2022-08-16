منوبة: تكريم 35 تلميذا من المتفوّقين في مختلف المستويات الدراسية والمناظرات الوطنية بمناسبة الاحتفال الجهوي بيوم العلم

احتضن مقرّ ولاية منوبة، اليوم الثلاثاء، موكبا جهويا لتكريم 35 تلميذا وتلميذة من المتفوقين في جميع المستويات الدراسية، ومختلف المناظرات الوطنيّة، بإشراف والي الجهة وحضور المندوبة الجهوية للتربية، ورئيسة جامعة منوبة، والإطارات الجهوية والمحلية، وكافة المتدخلين في المنظومة التربوية من هياكل نقابية وغيرها.وتم بالمناسبة تقديم المتفوقين في مختلف المستويات الدراسية، واستعراض النتائج نتائجهم خلال الموسم الدراسي، والاشادة بالجهود المبذولة من قبل الاسرة التربوية ومختلف الأطراف المساهمة في هذا التميز والتألق في مراتب العلم والمعرفة.وشمل التكريم أيضا، أستاذ مسرح ومدير مدرسة إعدادية، فضلا عن معلمتين ومديرة مدرسة ابتدائية، وذلك تقديرا لجهودهم واعترافا بدورهم في تربية الناشئة، وخلق فرص لتعزيز إبداعات ومهارات التلاميذ، وتحقيق تميز تربوي وثقافي وتنشيطي.وبلغت نسبة النجاح العامة بالمعاهد العمومية لمناظرة الباكالوريا بولاية منوبة 44,16 بالمائة في التعليم العمومي، وشملت قائمة المتفوقين المتوّجين اليوم الاحتفال في يوم العلم، التلميذة هالة عاشور من شعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي بمنوبة وصاحبة أحسن معدل على المستوى الجهوي (19,74)، وبقية المتفوقين في مختلف الشعب، فيما بلغت نسبة النجاح في مناظرة ختم التعليم الأساسي العمومي 50,23 بالمائة وكانت صاحبة اعلى معدل جهوي بالجهة (18,21) التلميذة تسنيم البكوش من الإعدادية النموذجية، فضلا عن تسجيل نسبة 38.51 بالمائة في مناظرة الالتحاق بالمدارس الاعدادية النموذجية، والتي تحصلت فيها التلميذة مرام الشوالي من المدرسة الابتدائية الخاصة بيرم التونسي في الدندان على المرتبة الاولى جهويا بمعدل 18,75.وشمل التكريم كذلك معتمد البطان، طارق لطيف، الذي أحرز على درجة الدكتوراه في اختصاص علم السكان بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية، ونالت اطروحته "التفاوت الجهوي في التنمية/قطاع الصحة نموذجا، بن عروس سوسة القصرين وقفصة مثالا " ملاحظة مشرف جدا.