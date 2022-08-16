شباب بلوزداد ينهي تربصه في تونس وينتدب النيجيري "انايو إيوالا" لاعب الترجي التونسي

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اختتم نادي شباب بلوزداد بطل الجزائر تربصه الذي تواصل 23 يوما بتونس تحت اشراف مدربه الجديد التونسي نبيل الكوكي.واعرب نبيل الكوكي عن رضاه لتربص فريقه الذي اختتم امس بتونس وتواصل قرابة 3 اسابيع باجراء لقاء ودي لم يستكمل مع الترجي الرياضي التونسي بطل تونس امس بالحديقة (ب) بتونس تقدم فيه الترجي بهدف لصفر.ويذكر ان المباراة اقتصرت على شوط واحد ( 45 دقيقة فقط ) بعد ان خير فريق الشباب عدم استكمال الشوط الثاني بسبب ما اعتبره سوء سلوك ومضايقات للاعبين من طرف عدد من جماهير الترجي التى تابعت اللقاء.وجاء الهدف الوحيد عن طريق المهاجم الجزائري رياض بن عياد في الدقيقة 42.وقال المدرب الكوكي في تصريح نقلته صفحة نادي شباب بلوزداد ان 45 دقيقة التي خاضها اللاعبون امام الترجي في الاختبار الودي امس كانت مفيدة في نهاية تحضيرات الفريق وقد عرف اللعب من الجهتين نسقا جيدا خلال الشوط.واشاد بمدى استعداد اللاعبين وانضباطهم خلال التربص الذي تواصل 23 يوما بما يؤشر لموسم جيد لبلوزداد.ومن جهة اخرى اعلنت إدارة شباب بلوزداد عن انتداب المهاجم النيجيري "انايو إيوالا" في شكل اعارة لموسم واحد من الترجي الرياضي التونسي