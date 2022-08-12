ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم غد لتصل إلى 47 درجة بالجنوب الغربي


Publié le Vendredi 12 Août 2022 - 12:23قراءة: 0 د, 25 ث
      
تشهد درجات الحرارة بداية من يوم غد، السبت، ارتفاعا تدريجيا بأغلب الجهات مع ظهور الشهيلي ويكون الارتفاع ملحوظا مع بداية الأسبوع القادم خاصة بالمناطق الداخلية للبلاد حيث تتراوح القصوى بين 40 و44 درجة.


وتصل درجات الحرارة،محليا، إلى 47 بالجنوب الغربي لتتجاوز المعدلات العادية بفارق يترواح بين 04 و08 درجات أما بالمناطق الساحلية فتكون القصوى عامة بين 36 و40 درجة.

وتشير توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي إل انخفاض الحرارة تدريجيا بداية من يوم الخميس 18 أوت 2022 ما عدا بالجنوب الغربي حيث تتواصل مرتفعة.

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