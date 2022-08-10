المشاريع والبرامج الموجهة لحاملي الاعاقة وللشباب في نطاق الشركات الأهلية محور لقاء رئيس الدولة بوزير الشؤون الاجتماعية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج ، وزير الشؤون الإجتماعية، مالك الزاهي.وتناول اللقاء وفق بلاغ اعلامي جملة المشاريع والبرامج المزمع إنجازها وخاصة بالنسبة لحاملي الإعاقة والإحاطة بهم.وتم التركيز، خلال اللقاء ايضا على ضرورة الإحاطة بالشباب الذين بادروا ببعث مشاريع في نطاق الشركات الأهلية وضرورة مرافقتهم خاصة في مرحلة الإنشاء والانطلاق لإنجاز مشاريع تعود بالنفع عليهم وتخرجهم من دائرة الحرمان والبطالة فيتحولون إلى مصدر للثروة وعنصرا من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية.