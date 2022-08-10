جمعية علوم الفلك تنظم طيلة أربع ليال ابتداء من 11 اوت الجاري ليالي النجوم

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تنظم الجمعية التونسية لعلوم الفلك سلسلة ليالي النجوم خلال الفترة المتراوحة بين 11 الى 14 أوت الجاري بفضائيين تجاريين بتونس لفائدة العائلات وأطفالهم ليستفيدوا برصد فلكي للقمر وعدد من الكواكب والشهب، حسب ما أفاد به نائب رئيس الجمعية، هشام بن يحي.وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الليالي الأربع التي ستنتظم بفضاء "جيان" و"أزور سيتي" ستنطلق بداية من الساعة الثامنة مساء الى غاية منتصف الليل.وبيّن أن الجمعية سخرت لليالي الفلكية 6 تلسكوبات لرصد القمر و كوكب زحل و حلقاته و كوكب المشتري و أقماره والشهب التي تميز فصل الصيف.وستبث الظواهر الفلكية المرصودة مباشرة على شاشة عملاقة كما سيقع تنظيم ألعاب وورشات تنشيطية للأطفال إضافة إلى إمكانية رصد بعض الأقمار الاصطناعية وخاصة التلسكوب "هابل" اثناء عبوره سماء تونس خلال هذه التظاهرة العلمية و التنشيطية .وأشار الى أن هذه التظاهرة الفلكية ستشهد أيضا ورشات ومسابقات لفائدة الاطفال حول علوم الفلك الى جانب تنظيم معرض وثائقي فلكي حول آخر المستجدات الفلكية.