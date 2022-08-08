الخطوط التونسية تلغي رحلات مبرمجة إلى باماكو بسبب عدم توفر الوقود بهذه العاصمة المالية

أعلنت الخطوط الجوية التونسية عن إلغاء الرحلات المبرمجة أيام 6 و 9 و 11 أوت 2022 إلى باماكو عاصمة مالي ، بسبب عدم توفر الوقود بهذه العاصمة .وأوضحت الناقلة الوطنية، في بلاغ صادر عنها الإثنين ، أنها "سعت لإيجاد الحلول المناسبة لهذا الاشكال الخارج عن نطاقها"، وفق تعبيرها.وللحصول على المزيد من المعلومات يمكن للمسافرين الاتصال بالأرقام التالي:من تونس : 81107777ومن الخارج :70019160 (216)