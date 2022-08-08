الخطوط التونسية تلغي رحلات مبرمجة إلى باماكو بسبب عدم توفر الوقود بهذه العاصمة المالية


Publié le Lundi 08 Août 2022 - 15:38قراءة: 0 د, 20 ث
      
أعلنت الخطوط الجوية التونسية عن إلغاء الرحلات المبرمجة أيام 6 و 9 و 11 أوت 2022 إلى باماكو عاصمة مالي ، بسبب عدم توفر الوقود بهذه العاصمة .


وأوضحت الناقلة الوطنية، في بلاغ صادر عنها الإثنين ، أنها "سعت لإيجاد الحلول المناسبة لهذا الاشكال الخارج عن نطاقها"، وفق تعبيرها.
وللحصول على المزيد من المعلومات يمكن للمسافرين الاتصال بالأرقام التالي:
من تونس : 81107777

ومن الخارج :70019160 (216)

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