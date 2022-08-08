مهرجان قرطاج الدولي 2022: سهرة غنائية عراقية بصوت الفنانيْن رحمة رياض وسيف نبيل

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أمام حضور جماهيري متوسط العدد، أحيى الفنانان العراقيان رحمة رياض وسيف نبيل أولى سهرتهما على ركح المسرح الروماني بقرطاج، مساء السبت، وقدما للحاضرين في صعود منفرد لكل منهما، أغانٍ من التراث العراقي إلى جانب أداء أغاني تونسية وعربية. وقد تولّت مؤسسة التلفزة التونسية نقل هذا الحفل مباشرة على القناة الوطنية الأولى.وأمّنت رحمة رياض الجزء الأول من السهرة وقدمت أشهر أغانيها التي حققت نجاحا في السنوات الأخيرة وعلى رأسها أغنية "كوكب" التي رددها الجمهور معها كما قدمت كذلك النجمة العراقية أغنية "وعد مني" و"اتحداكم". وأدّت أيضا الأغنية الشعبية التونسية "عالجبين عصابة".واستمرّت رحمة رياض في الغناء لمدّة ناهزت 75 دقيقة، حيث استطاعت شدّ انتباه الجمهور بصوتها الصدّاح وحضورها الركحي المتميّز الذي اكتسبته بعد صعودها الركح في حفلات مشتركة مع ألمع الفنانين العرب على غرار لطيفة العرفاوي ونوال الزغبي وأنغام وأصالة نصري، فقدمت العديد من الأغاني الطربية واستحوذت على قلوب جزء من الجماهير العربية.واستمع جمهور قرطاج إلى أغنية "طالعة من بيت أبوها" لوديع الصافي وغنّت للفنان المصري هاني شاكر "معقول" ولعبد الحليم حافظ "أمانة يا دنيا".وكانت رحمة رياض، عبرت خلال ندوة صحفية انعقد يوم الجمعة بالمركز الإعلامي لمهرجان قرطاج الدولي، عن سعادتها باعتلاء ركح قرطاج الذي لطالما كان حاضنا للمواهب الشابة في العالم العربي. وقالت إن الغناء باللهجة التونسية شرف لها. وأضافت أنها اختارت أغانيها بدقة لتقديمها على ركح قرطاج، مؤكدة أن الجمهور التونسي "سمّيع وذوّاق للموسيقى".وأفصحت هذه الفنانة العراقية، ذات 35 عاما أصيلة مدينة البصرة وهي ابنة الفنان العراقي الراحل رياض أحمد، عن تلقيها دعوة للغناء في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وأنها ستغني للعالم للمرة الأولى في مسيرتها باللغة الإنقليزية.أما الفنان سيف نبيل الذي اشتهر على نطاق واسع في الوطن العربي، فاختار أن يؤدي للفنان صابر الرباعي "سيدي منصور". وأدى أيضا باقة من أغانيه التي يحبها الجمهور، منها بالخصوص "لو" و"كل يوم إلك أشتاق" و"ليلة ورا ليلة" " وعشق موت" التي حصدت ما لا يقل عن 350 مليون مشاهدة على يوتيوب .كما حرص على تقديم أداء استعراضي لأغنيته الجديدة "أحبك دومي" التي حظيت بتفاعل منقطع النظير من الجمهور. وغنى سيف نبيل رائعة فيروز "نسم علينا الهوى" وباقة أخرى من الأغاني الطربية العربية.واعتبر سيف نبيل حفله على قرطاج من "أقوى الحفلات" التي يقدمها. وذكر أن صعوده على ركح هذا المهرجان ينضاف إلى رصيده الفني وهو فخور بملاقاة الجمهور التونسي الذي عُرف "بذائقته الموسيقية الرفيعة".