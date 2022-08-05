وزارة السياحة تغلق مؤقتا وحدة فندقية بالحمامات وتحط من تصنيف أخرى بسبب اخلالات صحية


Publié le Vendredi 05 Août 2022 - 09:43قراءة: 0 د, 58 ث
      
أعلنت وزارة السياحة، إصدار قرار غلق مؤقت لوحدة فندقية بالحمامات إلى حين رفع الاخلالات والحط من تصنيف وحدة فندقية أخرى بسبب إخلالات تتعلق بصحة المستهلك.


وصدر القراران في أعقاب حملة تفقد قام بها ليلة أمس الخميس، وزير السياحة محمد المعز بلحسين، إلى عدد من الوحدات السياحية بالحمامات التي تعد من أهم الوجهات للسياحة الشاطئية.

وعاين بلحسين، مستوى الخدمات المقدمة للحرفاء وجودة المنتوج والنظافة وحفظ الصحة ووقف على مدى احترام وتطبيق مقتضيات البروتوكول الصحي للسياحة التونسية، إلى جانب مراقبة منظومة التأمين الذاتي بهذه المؤسسات السياحية.



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وشدد الوزير، على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للحريف التونسي وكذلك الأجنبي ليتمكن من قضاء عطلته في أفضل الظروف خاصة من حيث الإستقبال والغرف والتنشيط والأكلات وغيرها من الخدمات السياحية

واكد، في سياق مصتل، ضرورة متابعة التشكيات الواردة عن الحرفاء بما فيها عبر صفحات التواصل الاجتماعي والتفاعل الإيجابي والفوري معها

وزار تونس، من غرة جانفي والى حدود يوم 20 جويلية 2022 ، مليونان و626 ألف سائح بزيادة بنسبة 113 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021.

وتخطط تونس لاستقطاب أكثر من 1 مليون سائح جزائري مع نهاية سنة 2022 خاصة وان السياح الجزائريين يسهمون في تنشيط القطاع السياحي في تونس وإدخال حركية تجارية هامة في البلاد.


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