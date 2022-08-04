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تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية سليانة، مساء اليوم الخميس، من السيطرة على حريق اندلع بجبل مزاتة من معتمدية برقو.وأوضح والي سليانة، وليد العباسي، في تصريح ل"وات"، أن الحريق أتى على حوالي هكتار من الأشجار الغابية، لافتا إلى أن سرعة تدخل وحدات الحماية المدنية والغابات حال دون توسع رقعة الحريق، وإلى أنه لم يتم تسجيل أية أضرار في الملك الخاص.من ناحيته، أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بسليانة، العميد محمد علي بن بيهي، بأنه تم تسخير 4 شاحنات إطفاء تابعة للحماية المدنية ومثلها من الغابات، مشيرا إلى أن الوحدات المذكورة لاتزال على عين المكان للقيام بعملية التبريد.يذكر أن والي سليانة قد تحول لمعاينة الحريق رفقة المدير الجهوي للحماية المدنية ومعتمد برقو ورئيس منطقة الحرس الوطني وعمدة أولاد فرج والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالنيابة ووحدات الحرس الوطني ورئيس بلدية برقو، وفق ما عاينته صحفية "وات" بالجهة.