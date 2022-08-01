قابس: تكوين لجنة جهوية للبيئة لتنسيق وإحكام التدخلات البيئية


Publié le Lundi 01 Août 2022 - 20:25قراءة: 0 د, 46 ث
      
قرر والي قابس، مصباح كردمين، خلال جلسة عمل انتظمت اليوم الاثنين بمقر الولاية، بحضور المعتمدين ورؤساء البلديات وعدد من رؤساء المصالح الجهوية، تكوين لجنة جهوية للبيئة تتولى تنسيق العمل والتدخلات التي تقوم بها المصالح الجهوية والبلديات في المجال البيئي.


وكان الوالي قد أذن في الأسبوع الفارط بإنجاز حملة نظافة بالشاطئ العربي التابع لبلدية قابس بقابس الجنوبية، شاركت فيها، إلى جانب بلدية قابس، مصالح التجهيز ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والبيئة وشركة البيئة والغراسة والبستنة، لتحسين وضعية المحيط بهذا الشاطئ الذي يشكو من نقائص عديدة على مستوى النظافة.

كما أذن الوالي اليوم بحملة مماثلة بشاطئ الحمروني بتبلبو من معتمدية قابس الجنوبية لتحسين وضعية النظافة بهذا الشاطئ الذي يقصده عدد كبير من المصطافين من داخل الجهة ومن الجهات المجاورة ومن ليبيا والجزائر.


يشار الى أن العديد من مدن ولاية قابس تشكو من نقائص عديدة على مستوى النظافة والعناية بالمحيط، من تجلياتها انتشار المصبات العشوائية لفواضل البناء والأكياس البلاستيكية وندرة المساحات الخضراء وتدني نسب التشجير.
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