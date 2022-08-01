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تحت عنوان "النحت وسيط مصالحة مع المحيط " تقام الدورة التأسيسية للملتقى الدولي للنحت بصفاقس من 2 إلى 15 أوت الجاري وذلك ببادرة من بلدية صفاقس بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وجامعة صفاقس وبمشاركة عدد هام من الفنانين المختصين في مجال النحت من تونس وبلدان عربية.وأفاد عضو اللجنة المديرة للملتقى، الفنان النحات سامي القليبي، في تصريح اعلامي على هامش الندوة الصحفية التي تم عقدها اليوم الاثنين للغرض، انه تم اختيار "النحت وسيط مصالحة مع المحيط" عنوانا لهذه الدورة التأسيسية للملتقى الدولي للنحت بصفاقس، نظرا لما تعاني منه مدينة صفاقس منذ سنوات من فقر فني وتلوث في فضاءاتها البحرية والبرية، لذلك اقترح الملتقى في دورته التاسيسية هذه تاثيث المدينة بعديد المنحوتات من الرخام يزيد طولها عن المتر ونصف، سيتم انجازها في اطار ورشات مفتوحة للعموم بفضاء المسلك الصحي المحاذي للمسرح الصيفي سيدي منصور يشارك فيها نحو 14 نحاتا من تونس وبلدان عربية، وذلك من 5 الى 15 أوت الجاري."وأضاف أن هذه الورشات المفتوحة للنحت على الرخام، تهدف الى خروج النحت من الفضاءات المغلقة والورشات الى الفضاء العام وتأثيث المدينة بمنحوتات ستضفي مسحة فنية جمالية على المدينة وتساهم في اعادة اشعاعها وخلق حوار مباشر بين الفنان وعمله الفني والمتلقي سواء من اهالي صفاقس او زوارها"، مشيرا الى ان الرخام الذي سيتم نحته في هذه الدورة هو رخام تونسي وتحديدا من "تالة" الذي له خصوصياته البصرية والحياكية والدوامية باعتبار أن النحت هو الفن الخالد الذي يدوم ويبقى ويتطلب إنجازه وقتا طويلا"، وفق تقديره.وتسبق أشغال الورشات المفتوحة للنحت على الرخام، ندوة علمية ستقام من 2 الى 5 اوت الجاري بأحد نزل الجهة تحت عنوان "الأثر المنحوت في الفضاء العمومي وسياقات التفاعل" حيث سيطرح خلالها نحو 38 محاضرا من جامعة صفاقس وتونس وقرطاج وسوسة والمنستير وقابس والقيروان ومحاضرين من بلدان عربية كالاردن ومصر والجزائر وسلطنة عمان، عديد المحاور المتعلقة براهن فن النحت في العالم بصفة عامة وفي تونس وصفاقس بصفة خاصة والتباحث في آخر مجرياته وما يعيشه من مشاكل وصعوبات في ظل بروز وهيمنة اجناس فنية جديدة.ويرافق مدة فعاليات الملتقى الدولي الاول للنحت بصفاقس، معرض جماعي في اختصاص النحت، يفتتح يوم 2 أوت الجاري ليتواصل الى غاية يوم 16 من الشهر، حيث ستعرض فيه اعمال فنية نحتية لمجموعة من النحاتين التونسيين وتحديدا من صفاقس، للتعريف بابتكاراتهم في مجال فن النحت وتنشيط الحياة الثقافية ودعمها.وأكد رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، بالمناسبة أن حماس بلدية صفاقس ودعمها لتنظيم هذا الملتقى الدولي للنحت بصفاقس في دورته التاسيسية، الذي انطلق من فكرة ومقترح من عدد من النحاتين بجهة صفاقس، يندرج في اطار دعم البلدية لكل مبادرات الابداع الثقافي، معربا عن أمله في أن يصبح هذا الملتقى الدولي للنحت بصفاقس ملتقى دوريا سنويا وأن يتخذ خلال الدورات القادمة اكثر اشعاعا دوليا على غرار مهرجان الفنون التشكيلية بالمحرس.