ليالي بوقرنين الصيفية" تعيد أجواء السهرات الصيفية الى الضاحية الجنوبية للعاصمة بعد احتجاب مهرجان بوقرنين الدولي"

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أفصحت الدورة التأسيسية لـ"أيام بوقرنين الصيفية " عن برنامج السهرات الفنية والعروض التي ستؤثث فضاء مسرح الهواء الطلق ببوقرنين خلال الفترة الممتدة من 3 الى 24 اوت القادموتأـتي هذه الدورة التأسيسية بعد إعلان أعضاء هيئة مهرجان بوقرنين المعينة بتاريخ 27 جوان 2022 والتي جاءت لتخلف الهيئة الأصلية للمهرجان عن انسحابها من تسيير دورته الجديدة مرجعة ذلك إلى سبب قانوني صرف يتمثل في عدم تمكنها من فتح حساب جاري لتسهيل كل ما هو معاملات مالية شفافة وفق بيان صادر عنها .ويشمل برنامج ليالي بوقرنين الصيفية وفق معلقة المهرجان مجموعة من العروض المنوعة تنطلق يوم 3 أوت بكرنفال ليالي بوڨرنين الصيفية الذي سيجوب الفسحة الشاطئية وشوارع المدينة قبل ان يفسح المجال يوم 4 أوت لحفل فني موسيقي للمعهد العمومي للموسيقى و الرقص بحمام الأنفوتتواصل سلسلة العروض يوم 6 أوت مع سهرة الضحك من خلال مسرحية القهرمانة لمعز التومي ويوم 8 اوت مع حفل للنجم اللبناني روني فتوشقبل ان يلتقي عشاق الموسيقى و الرقص الإفريقي و الألعاب البهلوانية لمجموعة مع "اقا سيرك" لآزر بن سعد يوم 10 اوتوتحل وجيهة الجندوبي على الليالي يوم 12 أوت مع عرض "البيق بوسا" كما يلتقي جمهور المهرجان يوم 15 أوت مع بسام الحمراوي في مسرحية المايستروومع عرض الفنان لطفي العبدلي يوم 19 أوتواختار المنظمون لليالي يوم 20 أوت سهرة بعنوان ولد الهمهاما "لديدجي دنجر" و يوم 22 أوت سهرة الراب مع جنجون سنفارا قبل ان يفسح المجال للفنان كريم الغربي لعرض مسرحيته "فيزا" يوم 23 اوتوتختتم الليالي بعرض الزيارة لسامي اللجمي يوم 24 اوت .بسط