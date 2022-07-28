الهايكا" تسلط خطية ماليّة ب 3 آلاف دينار ضدّ الإذاعة الخاصّة "ديوان أف.أم" و ضد إذاعة "أوكسيجين أف.أم"

خطية مالية بـ3 ألاف دينار ضد إذاعة "أوكسيجين أف.أم" من أجل خرق الصمت الانتخابي

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قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 جويلية الحالي ، تسليط خطية مالية على الإذاعة الخاصة "ديوان أف.أم" قدرها ثلاثة ألاف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بتجنب بثّ كل أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.وقالت الهيئة في بلاغ اليوم الخميس إنّ الخرق تعلق ببث خبر في شريط الأخبار أسفل الشاشة خلال البث المباشر لأحد برامجها التي تم بثها بتاريخ 24 جويلية 2022 على صفحة الفايسبوك الرسمية الخاصة بالإذاعة مفاده: "استفتاء 25 جويلية.. سامية السلطاني تدعو إلى التصويت "بنعم". مؤكدة أنه تم إعادة بث هذا الخبر على كامل وقت البث المباشر للبرنامج.كما قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، في جلسته المنعقدة أول أمس الثلاثاء، تسليط خطية مالية على الإذاعة الخاصة "أوكسيجين أف.أم" ، قدرها ثلاثة ألاف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بتجنب بثّ كل أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.وأوضحت الهايكا، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن الخرق تعلق بما جاء في حوار بين مقدم حلقة برنامج "ستوديو سبور" التي تمّ بثها بتاريخ 24 جويلية الجاري، والمعلقين القارين به تضمن شكلا من أشكال الدعاية باستعمال عبارة "القادم أفضل بإذن الله بعد 25 جويلية".وأضافت أن الاذاعة بثت في نفس التاريخ، فقرة تفسيرية تم فيها تفسير مقتضيات مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، حيث أشارت مقدمة البرنامج في بداية الفقرة أنها تتنزل في إطار تبسيط أبرز ما جاء في الدستور الجديد بالمقارنة مع دستور سنة 2014، وهو ما يندرج في خانة الدعاية لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.