يوم عطلة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية سيتحدد لاحقا حسب الرؤية (رئاسة الحكومة)

أفادت رئاسة الحكومة، بأنه عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 223 المؤرخ في 7 ديسمبر 2021، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية بعطلة ليوم واحد، وذلك إما يوم الجمعة 29 جويلية أو يوم السبت 30 جويلية الجاري.وأضافت في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أن يوم العطلة سيتحدد حسب ما ستثبته الرؤية، ووفق البلاغ الذي سيصدره مفتي الجمهورية في الغرض.