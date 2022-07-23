الحكومة ترخص في انجاز خط كهربائي هوائي ذو جهد 150 كليوفولت لربط محطة تحلية مياه البحر بصفاقس

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رخصت الحكومة في إنجاز واستغلال خط كهربائي هوائي ذو جهد 150 كيلوفولت يربط بين محطة التحويل بطينة ومحطة تحلية مياه البحر بصفاقس.ويتيح هذا الترخيص الذي نشر على شكل قرار حكومي بالرائد الرسمي عدد 81 لسنة 2022 لأعوان كل من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز وللمؤسسة المتعاقد معها الدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج .وينتظر ان تدخل محطة تحلية مياه البحر بصفاقس حيز النشاط بداية من سنة 2023 بطاقة 200 ألف متر مكعب يوميا وفق تصريحات ادلي بها المدير المركزي لوحدة التصرّف في المشروع الخاص بمحطّة تحلية مياه البحر بالزارات فتحي كامل لـ(وات) في 10 جوان 2020 .