..





توج الدولي السنيغالي ساديو ماني نجم نادي بايرن ميونخ الالماني، رسميا بجائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2022.وتسلم ماني الجائزة في الحفل السنوي الذي أقامته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مساء الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة ضاحية مدينة سلا .وتفوق ماني على الدوليين المصري محمد صلاح زميله السابق في نادي ليفربول ومواطنه إدوارد ميندي حارس مرمى نادي تشيلسي الإنقليزي.وفي كلمة مقتضبة، اعرب ساديو ماني عن سعادته بهذا التتويج متوجها بالشكر لمن ساعدوه من قريب او بعيد في بلوغ هذا المستوى.ولعب مانيه دورا رئيسيا في قيادة منتخب السينغال لهزيمة منتخب بقيادة صلاح في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021/2022 ثمّ في مباراة اخرى فاصلة للتأهل الى كأس العالم 2022 في قطر.وأسهم تفوق منتخب السنغال هذا العام بإعطاء مانيه بعض الحظوظ الاضافية للفوز في السباق نحو لقب افضل لاعب الذي سبق ان احرزه مرة واحدة عام 2019، قبل ان تلغى الجائزة في النسختين التاليتين بسبب جائحة كورونا.وانتقل مانيه إلى بايرن الشهر الماضي في صفقة مدتها ثلاث سنوات قادما من ليفربول الذي انضم اليه عام 2016 من ساوثمبتون .وفاز صلاح بالجائزة في العامين 2017 و2018، قبل ان يرفع فوز مانيه في العام التالي عدد الفائزين من ليفربول الى اربعة بعدما سبق ان تُوج السنغالي الحجي ضيوف بالجائزة عام 2002.وحجز مندي لنفسه مكانا في القائمة النهائية المرشحة بعد اداء رفيع مع المنتخب السنغالي، اضافة الى عروضه الثابتة مع تشلسي.