المنستير: الكشف عن خلية إرهابية في قصر هلال

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير نهاية الأسبوع الماضي الاحتفاظ بثلاثة أشخاص في عقدهم الثالث وإدراج شخص رابع في التفتيش يشتبه في انتمائهم جميعا إلى تنظيم إرهابي في قصر هلال ولاية المنستير وفق ما أفاد (وات) اليوم مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن حجا.وأضاف فريد بن جحا أنّ الوحدات الأمنية حجزت خلال عملية مداهمة لمساكن هؤلاء الأشخاص بإذن من النيابة العمومية على كتب تحرّض على الجهاد، مشيرا إلى أنّه وقع سابقا إيقاف هذه المجموعة ومن بينهم شخص اعترف سنة 2019 بأنّه كان ينوى تفجير مركز الأمن الوطني في قصر هلال.وسيقع إحالة المحتفظ بهم خلال الأيام القادمة على أنظار النيابة العمومية بالمنستير من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي وينتظر طبقا لقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 المنقح سنة 2019 أن تتخلي النيابة العمومية عن هذه القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المختصّ في مثل هذه القضايا حسب فريد بن جحا.وكانت معلومات وردت على الوحدة المختصة لمكافحة الإرهاب بإقليم الأمن الوطني في المنستير بشأن مجموعة تعلّقت بها قضية في الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي بصدد النشاط وهي تعدّ خلية إرهابية نائمة فوقع التنسيق بين الوحدة المختصة لمكافحة الإرهاب بإقليم الأمن الوطني في المنستير والشرطة العدلية في قصر هلال مرجع نظر وجود الخليّة الإرهابية وفق الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية.