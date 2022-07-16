قفصة : أنشطة دعائية في حملة الاتفتاء على دستور جديد بعدد من نواحي الدائرة الإنتخابية بقفصة

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استهلّت اليوم السبت المواطنة لمياء مناري، المُناصرة للاستفتاء ولمشروع الدستور الجديد وباعتبارها شخصا طبيعيا، نشاطها الدعائي بحديقة الحرّية بمدينة قفصة، في إطار الحملة الخاصة بالتصويت على هذا الدستور، وهي حملة انطلقت منذ يوم 3 جويلية الجاري.وقامت هذه المواطنة المشاركة في الحملة،, رفقة عدد من أنصار مسار 25 جويلية،, وأغلبهنّ شابّاتن بتوزيع مطويات ومُلصقات دعائية، تدعو الناخبين للتصويت ب "نعم" يوم 25 جويلية الجاري, على الدستور الذي عرضه رئيس الحمهورية على الاستفتاء.وتحادثت لمياء مناري خلال الثلاث ساعات التي قضّتها بحديقة الحرّية، مع المارّة ومع مُرتادي هذه المساحة الخضراء، داعية إيّاهم إلى ضرورة المشاركة الواسعة في الاستفتاء على الدستور الجديد،, لما يفتحه من آفاق من أجل "تكريس إرادة الشعب" و "تغيير واقع البلاد", حسب تقديرها.وقالت في تصريح لـ(وات) إنّها تستمدّ حماسها للمشاركة في حملة الاستفتاء على دستور جديد، من "ثقتها في رئيس الجمهورية" وفي "مشروع دستوره"، الذي سيضمن حسب قولها حقّ الجهات في الثروات وفي الصحّة العمومية، وأضافت أنّها تأمل في أن يلقى مشروع الدستور الجديد تجاوبا كبيرا من التونسيين ويصوّتون عليه ب "نعم".من ناحية أخرى وتحت شعار "حينما نُقرّر"، استهلّ حزب اليّار الشعبي، المُساند لمسار 25 جويلية ولمشروع الدستور، يوم السبت، بمعتمدية المظيلة حملته الدعائية لفائدة مشروع الدستور الجديد، من خلال جولة قادها المنسّق الجهوي لهذا الحزبن عبد الوهاب الشيباني، رفقة عدد من الأنصار, بالسوق الأسبوعية.وأقام هذا الحزب خيمة دعائية بوسط السوق الأسبوعية في المظيلة وقام نشطاؤه بتوزيع المطويات والمُلصقات، المساندة لمشروع الدستور الجديد، والتي تحثّ النّاس على التصويت لفائدته يوم 25 جويلية الجاري.وإعتبر منسّق هذا الحزب بقفصة أنّه فقط بالتصويت ب "نعم" لفائدة مشروع الدستور الجديد يمكن للبلاد أن تُنهي ما سمّاها ب "العشرية السوداء"، وتقطع مع سياسة الإفلات من العقاب، وتبدأ مرحلة بناء دولة قوّية وتُرسي نظاما سياسيا رئاسيا يُوحّد السلطة ويحمي وحدة الدولة.كما شهدت عدّة مناطق بالدائرة الإنتخابية بقفصة، اليوم السبت عدّة أنشطة دعائية مُساندة لمسار 25 جويلية ولمشروع الدستور الجديد، قام بها مشاركون في الحملة الوطنية للاستفتاء على الدستور.من أحزاب وجمعيات وأشخاص طبيعيون.وأُقيمت هذه الأنشطة التي ترواحت بين الخيمات الدعائية والجولات الميدانية لتوزيع المطويّات والمُلصقات الدعائية، في المتلوي والسند وام العرائس والمظيلة وقفصة الجنوبية وزانوش وماجورة وعليم والقطار.