استثمارات فلاحية: المصادقة على 1629 عملية استثمار بقيمة 8ر292 مليون دينار خلال الستة الاشهر الاولى من سنة 2022

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بلغت الإستثمارات المصادق عليها خلال الستة الاشهر الاولى من سنة 2022، 1629 عملية إستثمار بقيمة8ر292 مليون دينار، مقابل 1576 عملية استثمار بقيمة 2ر210 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، وفق اخر احصائيات الوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.وسجلت الاستثمارات تطورا ب 4ر3 بالمائة من حيث العدد وب 3ر39 بالمائة من حيث القيمة، في حين شهدت الاستثمارات الفلاحية، بالمقارنة مع مخطط التنمية 2016-2020، تراجعا ب 1ر27 بالمائة من حيث العدد و 2ر12 بالمائة من القيمة.وستمكن الإستثمارات المصادق عليها، وفق المصدر ذاته، من إحداث 1644 موطن شغل قار، مقابل 1752 خلال نفس الفترة من سنة 2021.وافادت الوكالة في السياق ذاته بان الاستثمارات المصادق عليها تتوزع حسب القطاعات حيث بلغ نشاط تربية الدواجن قيمة 4ر41 مليون دينار مقابل 7ر5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021، و قدرت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط غراسة الأشجار المثمرة ب 7ر97 مليون دينار وهو ما يمثل 5ر52 بالمائة من الحجم الجملي المصادق عليه في القطاع الفلاحي.وأضافت بان الإستثمارات المصادق عليها في نشاط غراسة زيتون الزيت قد بلغت قيمة 9ر34 مليون دينار، وناهزت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط الصيد بالكركارة قيمة 7ر16 مليون دينار بعد ان كانت في حدود 3ر2 مليون دينار.وتطورت الإستثمارات في قطاع تربية الأحياء المائية، بحسب الوكالة، لتمثل 4 بالمائة من الحجم الجملي المصادق عليه بعد أن كانت لا تتجاوز 1 بالمائة، في ما مثلت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط تربية الأسماك في الاقفاص العائمة 3ر82 بالمائة، ولتقدر الإستثمارات المصادق عليها في نشاط خدمات جمع الحليب بـ 1ر79 بالمائة لتبلغ 7ر7 مليون دينار بعد ان كانت في حدود 3ر4 مليون دينار.ومثلث الإستثمارات المصادق عليها في نشاط المعاصر 8ر95 بالمائة من الحجم الجملي المصادق عليه في قطاع التحويل الأولي، وبذلك يبقى الإستثمار في حلقات ما بعد الإنتاج محدودا.وتطورت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان والنساء الباعثات بـ 5ر18 بالمائة و 3ر71 بالمائة على التوالي. من جانبها اقتصرت الإستثمارات ذات المساهمة الأجنبية على عملية وحيدة ذات مساهمة فرنسية تتمثل في تربية الحشرات و انتاج البروتينات المستعملة في تركيبة الاعلاف الحيوانية والزيوت الحيوانية و السماد والسماد العضوي بقيمة 0ر2 مليون دينار.وإنتفعت الإستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 7ر79 مليون دينار أي ما يمثل 2ر27 بالمائة من حجم الإستثمار المصادق عليه، مقابل حجم منح ناهز 1ر67 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021.وبلغت منحة إقتناء المعدات الفلاحية قيمة 2ر28 مليون دينار، أي ما يمثل 4ر35 بالمائة من مجموع المنح المصادق عليها، وتمت المصادقة على إقتناء 682 جرارا فلاحيا بقيمة 8ر55 مليون دينار، مقابل 668 جرارا بقيمة 3ر52 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021.وتطورت منحة الفلاحة البيولوجية بـ 9ر62 مليون دينار، وتطورت نسبة القروض بدورها لتبلغ 4ر23 بالمائة بعد ان كانت في حدود 4ر19 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2021.كما تمت المصادقة على إسناد 26 قروضا عقاريا بقيمة 3ر4 مليون دينار، مقابل 27 قرضا بقيمة 4ر4 مليون دينارخلال نفس الفترة من سنة 2021، وستمكن هذه القروض من إدماج 259 هكتار من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 299 هكتار من الأراضي خلال نفس الفترة من سنة 2021.وتم إلى موفى شهر جوان التصريح بـ 2872 عملية إستثمار بقيمة 1ر547 مليون دينار، مقابل 3585 عملية بقيمة 2ر704 مليون دينارخلال نفس الفترة من سنة 2021، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 9ر19 بالمائة من حيث العدد و 3ر22 بالمائةمن حيث القيمة، ولتشهد التصاريح وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016-2020، تراجعا ب ب 8ر29 بالمائة من حيث العدد و 6ر21 بالمائة من حيث القيمة.وتراجعت الإستثمارات المصرح بها في نشاط التحويل الأولي المندمج ( خاصة الخزن المبرد للمنتجات الفلاحية و استخراج الزيوت الغذائية ) من 106 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2021، إلى 7ر25 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022 ( - 76 بالمائة ) كما تراجعت الإستثمارات المصرح بها في الأنشطة الفلاحية بدورها من 9ر450 مليون دينار الى 8ر380 مليون دينار.