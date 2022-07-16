التسجيل في خدمة الاطلاع على الصيغة الإجمالية للناجحين في بكالوريا 2022، تنطلق غدا الأحد ( وزارة التعليم العالي )


Publié le Samedi 16 Juillet 2022 - 13:31قراءة: 0 د, 34 ث
      
يمكن لكل الناجحين في امتحان البكالوريا 2022، بداية من يوم غد الأحد 17 جويلية الجاري، التسجيل في خدمة الإطلاع على الصّيغة الإجمالية عن طريق الإرساليات القصيرة (SMS)، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الإثنين القادم، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها، أمس الجمعة.


وتتيح الوزارة للناجحين في امتحان البكالوريا 2022 الراغبين في الإطلاع على الصيغة الإجمالية عن طريق الارسالية القصيرة، التسجيل في هذه الخدمة بداية من يوم غد، عبر توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000، يكتب فيها "or" ثم "فراغ" ثم "رقم البكالوريا".
وأشارت الوزارة إلى أن الإعلان عن النتائج عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة وعبر الموقع www.orientation.tn سيكون يوم الإثنين 18 جويلية 2022 بداية من الساعة 12.00.

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