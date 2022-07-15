كاس افريقيا للامم لكرة اليد: المنتخب التونسي يتاهل بصعوبة الى نصف النهائي

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تمكن المنتخب التونسي لكرة اليد من التاهل بصعوبة الى الدور نصف نهائي لكاس افريقيا للامم التي تحتضنها مصر الى غاية 18 جويلية الجاري اثر فوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 39-34 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 31-31) في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة في مجمع الدكتور حسن مصطفى فهمي بمدينة الجيزة لحساب الدور ربع النهائي.ويلتقي المنتخب التونسي في مباراة نصف النهائي المقررة غدا السبت مع المتاهل من لقاء ربع النهائي الذي سيجمع في وقت لاحق بين المنتخب المصري ونظيره الجزائري.وببلوغهم المربع الذهبي، ضمن زملاء الحارس محمد صفر تاهلهم الى المونديال القادم المقرر في جانفي القادم ببولونيا والسويد.وتم اختيار محمد علي بحر لاعب المنتخب التونسي افضل لاعب في المباراة.وكان المنتخب المغربي قد تاهل بدوره الى الدور نصف النهائي عقب فوزه في وقت سابق على نظيره الغيني بنتيجة 28-24. ويلتقي المنتخب المغربي في نصف النهائي الفائز من مباراة منتخب انغولا ومنتخب الراس الاخضر.