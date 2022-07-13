نحو شراكة تونسية بريطانية تتيح تشبيك الباحثين التونسيين والبريطانيين

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عقدت مجموعة تتكون من 60 باحثا شابا من تونس وبريطانيا، الأربعاء، اجتماعا خصص، لتبادل الآراء حول مواضيع في مجال البحث العلمي وذلك في اطار مشروع شراكة بين البلدين.واكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، "ان هذه الشراكة بين تونس والمملكة المتحدة تتعلق بثلاث مجالات بحثية كالطب، وعلوم الحوسبة، وعلم الأحياء مشيرا الى أن الشراكة ستتوسع في مرحلة قادمة لتشمل مجالات أخرى، وخاصة العلوم الإنسانية.وتابع بالقول "من المنتظر توقيع شراكة جديدة ستشمل اختصاصات أخرى في 4 مجالات اساسية، وهي الحوكمة الرشيدة في مجال التعليم العالي، وتعزيز البحث العلمي، وتنقل الطلبة والباحثين والأساتذة الجامعيين، وتوظيف اصحاب الشهادات".وأوضح ان برنامج الشراكة سيشمل الباحثين في بداية حياتهم المهنية كما سيتضمن تنظيم ورشات عمل بحثية تونسية بريطانية.وذكر وزير التعليم العالي بأن تونس تحتل مرتبة متقدمة في مجال البحث العلمي على المستوى العالمي كما تحتل المرتبة الثانية عالميا في مجال التكوين التكنولوجي والمرتبة 18 في مجال البحث العلمي والتكنولوجي. كما تعد تونس أول دولة عربية وإفريقية اصبحت شريكة في أكبر برنامج للاتحاد الأوروبي في مجال البحث العلمي، الذي تقدر تمويلاته ب 95.5 مليار يورو.وبين منصف بوكثير أن هذا المشروع يعكس التطلعات المشتركة للتونسيين والبريطانيين الراغبين في إقامة روابط بين الباحثين من الجانبين. كما تعد فرصة لتطوير شبكات للباحثين التونسيين مع نظرائهم البريطانيين.واكدت سفيرة المملكة الكتحدة في تونس، هيلان ويتارسون، ان هذا المشروع يندرج في اطار تعاون اوسع يرجع تاريخه الى سنة 2018 من خلال احداث اللجنة العليا المشتركة التونسية البريطانية التونسية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مشددة على ان الهدف المنشود يتمثل في تحسين تنقل الباحثين في الاتجاهين والنهوض بالمملكة المتحدة كوجهة للباحثين التونسيين.