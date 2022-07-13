قفصة : جمعية "المليون مرأة ريفية والبدون أرض" وأنصار لمسار 25 جويلية يقومون بأنشطة دعائية بقفصة لتفسير مشروع الدستور الجديد والدعوة للتصويت لفائدته

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كثّف اليوم الاربعاء ناشطو جمعية "المليون مرأة ريفية وبدون أرض" بقفصة بمعيّة عدد من أنصار مسار 25 جويلية، نشاطهم الدعائي المُساند للاستفتاء ولمشروع الدستور الجديد، بوسط مدينة قفصة، تزامنا مع إنتصاب السوق الأسبوعية.وركّزوا بساحة الفنون بوسط المدينة خيمة دعائية ووزّعوا على المارّة ملصقات ومطويات تحت عنوان "نعم للتأسيس الجديد" تضمّنت بعض فصول مشروع الدستور الجديدن كما اتتشر عدد من ناشطي هذه الجمعية ومن أنصار مسار 25 جويلية، بالسوق الأسبوعية، حيث كانت لهم لقاءات مباشرة مع عدد من روّاد السوق ومن التجّار، ركّزوا خلالها على دعوة النّاس من أجل التوجه بكثافة يوم 25 جويلية الجاري, إلى مكاتب الإقتراع والتصويت ب "نعم" لمشروع الدستور الجديد.وقال سديرة مليكي ، وهو أحد نشطاء هذه الجمعية التي تنشط على الصعيد الوطني، وهو أيضا ممّن سبق لهم أن نشطوا في الحملة الإنتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019, أنّ الحملة التي يقودونها بمختلف نواحي الدائرة الانتخابية في قفصة تحت شعار "الشعب يؤسّس"، تقوم أساسا على الاتصال المباشر مع المواطنين في الأسواق الأسبوعية من خلال نركيز خيمات دعاية, وفي المقاهي بواسطة "المقاهي السياسية" وأيضا على تكثيف الحملات التفسيرية لما تضمّنه مشروع الدستور الجديد الذي طرحه رئيس الجمهورية للاستفتاء يوم 25 جويلية.وأضاف في هذا السياق أن هذه الحملة التفسيرية التي يقوم بها بمعيّة عدد من مناصري الاستفتاء ومشروع الدستور في قفصة، تُركّز على تسليط الضوء على الفصول المتعلّقة بإنشاء مجلس وطني للجهات وبالتوزيع العادل للثروات, و على ضمان حقّ العمل لكل مواطن ومواطنة، وأيضا على إلزامية التعليم.ولفت كذلك إلى أن نشاطهم الدعائي في الفترة المتبقيّة من الحملة سيتركّز كذلك على التعبئة وحثّ النّاس من أجل المشاركة الواسعة يوم الإستفتاء, والتصويت ب "نعم" لفائدة مشروع الدستور الجديد.وواكب هذه الأنشطة الدعائية فريق من مراقبي حملة الإستفتاء التابع للهيئة الفرعية للإنتخابات, وكذلك ملاحظون من شبكة "مراقبون".وقال من جهة أخرى أن عديد الأطراف المشاركة في حملة الإستفتاء بقفصة والداعمة لمشروع الدستور الجديد, قد اتفقوا على تكوين "ائتلاف" ليكون شكلا من أشكال التنسيق فيما بينهم في إتجاه توحيد جهود الحملة التي يقومون بها وإنجاحها.ويضمّ هذا الائتلاف حسب المنسّق الجهوي لحزب حركة الشعب بقفصة، ياسين عزّوزي، حزبين اثنين هما حزب حركة الشعب والتيّار الشعبي، إلى جانب جمعيات وأشخاص طبيعيين.