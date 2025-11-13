سليانة: احياء الذكرى 71 لمعركة جبل برقو

<img src=http://www.babnet.net/images/9/siliana2013.jpg width=100 align=left border=0>

انتظم، اليوم الخميس، بمقبرة الشهداء بمنطقة عين بوسعدية بمعتمدية برقو من ولاية سليانة، موكب رسمي بمناسبة احياء الذكرى 71 لمعركة جبل برقو أو ما يعرف بمعركة "الربع الساعة الأخيرة"، تمت خلاله تحية العلم على أنغام النشيد الوطني وتلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء.

وقال أحد المتساكنين بلقاسم السنداسني، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن احياء الذكرى، تعتبر فرصة لاستحضار التضحيات والترحم على أرواح شهداء المعركة من أجل الوطن.

وطالب السنداسني بالمناسبة، بضرورة تهيئة المسالك الفلاحية بجبل برقو، الذي شهد حرائق متتالية في السنوات المنقضية وتمكينهم من تراخيص وقتية لاستغلال وجني الزيتون بجبل برقو وعدم اسناد تراخيص لإحداث مصانع جديدة لتعليب المياه نظرا لاستنزاف الثروة المائية بالمنطقة، وفق تقديره.





يذكر أن معركة جبل برقو اندلعت ضد المستعمر الفرنسي من 8 الى 13 نوفمبر 1954 وشارك فيها مناضلون من مختلف جهات البلاد وأسفرت عن استشهاد 18 مقاوما.