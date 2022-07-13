قفصة: المكتب الجهوي لحزب حركة الشعب يفتتح حملته الدعائية المساندة للاستفتاء على الدستور

افتتح المكتب الجهوي لحزب حركة الشعب بولاية قفصة، أمس الثلاثاء، حملته الدعائية الداعمة للاستفتاء على الدستور المقرّر يوم 25 جويلية القادم، وذلك بتنظيم مقهى سياسي حضره عدد من أنصار الحزب، وتضمّن مناقشات وشرحا حول محتوى الدستور، إضافة إلى التطرّق إلى التساؤلات المطروحة خلال الأوانة الأخيرة في ما يتعلق بتعديل عدد من الفصول.وأفاد رئيس المكتب الجهوي لحزب حركة الشعب، عبد الرزاق ظاهري، في تصريح لـ"وات"، ان يوم 25 جويلية القادم يمثل لحظة تاريخية للقطع مع ما وصفه "بالعشرية السوداء" التي عاشتها البلاد التونسية، معتبرا أن الدستور الجديد الذي سيقع الاستفتاء عليه يعدّ افضل من دستور 2014 والذي صيغ على المقاس وتسبّب في أزمات اقتصادية واجتماعية، وفق تعبيره.وأضاف أن حزب حركة الشعب برمج عددا من الأنشطة الدعائية للتشجيع على المشاركة في الاستفتاء على الدستور، من بينها التواصل مباشرة مع المواطنين، وتوزيع مطويات، إضافة إلى تنظيم خيمات دعائية.يشار إلى ان حزب حركة الشعب نظّم اليوم الأربعاء، بحديقة الحرية بقفصة المدينة خيمة دعائية دعا فيها المواطنين إلى الحضور المكثّف والمشاركة في الاستفتاء على الدستور والتصويت بـ"نعم".