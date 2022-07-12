سليانة: تدعيم المستشفى الجهوي بسليانة بـ10 أطباء اختصاص

أعلن المدير الجهوي للصحة بسليانة، عادل الحدادي، اليوم الثلاثاء، عن تدعيم المستشفى الجهوي بسليانة بـ10 أطباء اختصاص وذلك في إطار الخدمة المدنية وتدعيم الجهة الصحية بالموارد البشرية.وبيّن الحدادي، في تصريح لـ"وات"، أن الأطباء العشرة يتوزّعون على اختصاص الجراحة العامة (طبيبين)، واختصاص التخدير والانعاش (طبيب واحد)، واختصاص التغذية وأمراض التغدية (طبيب واحد)، وطب النساء والتوليد (طبيب واحد)، واختصاص الأذن والأنف والحنجرة (طبيبين)، وطب العيون (طبيب واحد)، وجراحة العظام (طبيب واحد)، وطب العائلة (طبيب واحد).وأضاف أنه تم تدعيم الجهة أيضا بـ37 إطارا طبيا وشبه طبي (ممرضين وفنيين ساميين) في نطاق الخدمة المدنية موزّعين على جلّ المعتمديات حسب إقامتهم، ومن المنتظر أن يباشروا عملهم خلال الأسبوع القادم، معتبرا أن هذا الدعم يمثّل مكسبا للجهة عامة ومن شأنه تخفيف معاناة المرضى ويجنّبهم التنقلات البعيدة.