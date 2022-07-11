توفير خدمة الحصول على النتائج عن طريق الارساليات القصيرة لفائدة المترشحين لدورة المتفوقين للدراسة بالأقسام التحضيرية


Publié le Lundi 11 Juillet 2022 - 11:46قراءة: 0 د, 30 ث
      
توفر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمتحصلين على بكالوريا 2022 المترشحين لدورة المتفوقين للدراسة بالأقسام التحضيرية للدراسات الهندسية بفرنسا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بالمرسى(IPEST) والجامعات الألمانية والفرنسية، خدمة الحصول على نتائجهم عن طريق الارسالية القصيرة.


و يمكن لهؤلاء المترشحين، وفق ما جاء في بلاغ الوزارة، التسجيل في هذه الخدمة بداية من يوم الاحد 10 جويلية 2022 وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000، يكتب فيها "or" ثم "فراغ" ثم "رقم البكالوريا" .

و أشارت الوزارة إلى أنه حدد تاريخ الاعلان عن النتائج عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة وعبر الموقع www.orientation.tn يوم غد الثلاثاء 12 جويلية 2022 بداية من الساعة 12.00.

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