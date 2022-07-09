دورة ويمبلدون- ماذا قالت انس جابر بعد خسارتها الدور النهائي ؟


Publié le Samedi 09 Juillet 2022 - 18:26قراءة: 1 د, 22 ث
      
قالت انس جابر وملامح الحزن بادية على وجهها وهي تغادر الملعب بجائزة الوصافة من دورة ويمبلدون للتنس بعد خسارتها النهائي امام الكازاخستانية ايلينا ريباكينا (1-2) "أتوجه بالتهنئة إلى إيلينا وفريقها المعاون. لقد لعبت بشكل مذهل. أعشق هذه البطولة كثيرا وأشعر بحزن شديد لكن هكذا تسير الأمور في عالم التنس. يخرج فائز واحد من المباراة"".


وتابعت اللاعبة التونسية المتالقة "أنا سعيدة لأني أحاول أن أكون مصدر إلهام لأجيال قادمة في بلدي. أتمنى أن يستمعوا لكلامي اليوم. أوجه التهنئة لجميع المسلمين في العالم بعيد الأضحى المبارك".

وابتسمت إيلينا ريباكينا بالكاد بعد فوزها بلقب ويمبلدون للتنس اليوم السبت لكنها قدمت نفسها لجماهير الملعب الرئيسي في أفضل صورة.

وأصبحت ريباكينا البالغ عمرها 23 عاما أول لاعبة من كازاخستان تفوز بلقب الفردي في بطولة من الأربع الكبرى بعدما عدلت تأخرها بمجموعة لتفوز 3-6 6-2 6-2 على التونسية أُنس جابر‭ ‬المصنفة الثانية عالميا.
وتعافت ريباكينا من بداية متوترة ضد اللاعبة التونسية الموهوبة.
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وقالت ريباكينا في حفل التتويج بالملعب "هذا الانتصار يحمل مذاقا خاصا. كنت متوترة للغاية قبل المباراة وكذلك خلالها والسعادة لا تسعني بهذه النهاية الرائعة. لم أشعر بشيء كهذا من قبل.
"أريد فقط أن أتقدم بالشكر الجزيل للجماهير على الدعم، لقد كان أمرا لا يصدق".

كما كالت ريباكينا المديح لمنافستها التونسية التي كانت تسعى لأن تصبح أول عربية وأفريقية تفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى.
وقالت "أوجه التهنئة للتونسية أُنس على المباراة الرائعة وكل ما حققته. إنه أمر مدهش. أعتقد أنها أصبحت مصدر إلهام ليس فقط للصغار ولكن للجميع.
"قدمت أُنس مباراة رائعة ولا أعتقد أن لدينا لاعبة بهذه الموهبة في جولات المحترفات. سعدت كثيرا بمواجهتها.
"ركضت اليوم كثيرا لذلك لا أعتقد أنني بحاجة إلى ممارسة تمرينات اللياقة البدنية بعد الآن".


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 249528

Fenac  (Tunisia)  |Samedi 09 Juillet 2022 à 21h 39m |           
للاسف عمرهالن يسمح لها .كانت لها فرصة لن تعوضلا ننسى أالروبيان معاقبتت وكات

Kerker  (France)  |Samedi 09 Juillet 2022 à 18h 43m |           
لا بأس تأخذ الخبرة من الهزائم. عليها أن تراجع جيّدا مباراة افتتاح دورة رولن جاروس و مباراة نهائي دورة ونبلدون ستدرك الكثير من قواعد تمكّنها من الفوز في إحدى الدورات الكبار الأربع. إنّ الإعتماد على الدّهاء و الحنكة في جسّ نبض الخصمة في البداية لتسييرها حسب نقط قوّتها و ضعفها مع إتقان الخدع بالمظاهر تمكّنها من حسن استغلال الجهد و ادّخاره للسّيطرة على الوضع في معظم الحالات. حظ سعيد في المستقبل.

يا أنس آنست الصّبر***و نلت أحلام كلّ إنس
أوقدت نيران النّصر***أنعشت النّفس بالأوس
كوني مثل كلّ البشر***و اعتلي مراتب الأمس
إن كانت لياليها عشر***فصلوات يومها خمس
إن غاب نورها بسحر***ضاء صبحها بالشّمس
لا تركبي موكب الغرّ***به يوهن المرء باليأس
إنّ الحياة كرّ بلا مفرّ***فواجهي البأس بالبأس



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