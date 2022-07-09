دورة ويمبلدون- ماذا قالت انس جابر بعد خسارتها الدور النهائي ؟

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قالت انس جابر وملامح الحزن بادية على وجهها وهي تغادر الملعب بجائزة الوصافة من دورة ويمبلدون للتنس بعد خسارتها النهائي امام الكازاخستانية ايلينا ريباكينا (1-2) "أتوجه بالتهنئة إلى إيلينا وفريقها المعاون. لقد لعبت بشكل مذهل. أعشق هذه البطولة كثيرا وأشعر بحزن شديد لكن هكذا تسير الأمور في عالم التنس. يخرج فائز واحد من المباراة"".وتابعت اللاعبة التونسية المتالقة "أنا سعيدة لأني أحاول أن أكون مصدر إلهام لأجيال قادمة في بلدي. أتمنى أن يستمعوا لكلامي اليوم. أوجه التهنئة لجميع المسلمين في العالم بعيد الأضحى المبارك".وابتسمت إيلينا ريباكينا بالكاد بعد فوزها بلقب ويمبلدون للتنس اليوم السبت لكنها قدمت نفسها لجماهير الملعب الرئيسي في أفضل صورة.وأصبحت ريباكينا البالغ عمرها 23 عاما أول لاعبة من كازاخستان تفوز بلقب الفردي في بطولة من الأربع الكبرى بعدما عدلت تأخرها بمجموعة لتفوز 3-6 6-2 6-2 على التونسية أُنس جابر‭ ‬المصنفة الثانية عالميا.وتعافت ريباكينا من بداية متوترة ضد اللاعبة التونسية الموهوبة.وقالت ريباكينا في حفل التتويج بالملعب "هذا الانتصار يحمل مذاقا خاصا. كنت متوترة للغاية قبل المباراة وكذلك خلالها والسعادة لا تسعني بهذه النهاية الرائعة. لم أشعر بشيء كهذا من قبل."أريد فقط أن أتقدم بالشكر الجزيل للجماهير على الدعم، لقد كان أمرا لا يصدق".كما كالت ريباكينا المديح لمنافستها التونسية التي كانت تسعى لأن تصبح أول عربية وأفريقية تفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى.وقالت "أوجه التهنئة للتونسية أُنس على المباراة الرائعة وكل ما حققته. إنه أمر مدهش. أعتقد أنها أصبحت مصدر إلهام ليس فقط للصغار ولكن للجميع."قدمت أُنس مباراة رائعة ولا أعتقد أن لدينا لاعبة بهذه الموهبة في جولات المحترفات. سعدت كثيرا بمواجهتها."ركضت اليوم كثيرا لذلك لا أعتقد أنني بحاجة إلى ممارسة تمرينات اللياقة البدنية بعد الآن".