البريد التونسي: إصدار طابعين بريدين حول موضوع مدن عتيقة من المتوسط

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يصدر البريد التونسي يوم 11 جويلية 2022 كسائر البلدان الأورومتوسطية الأعضاء في الاتحاد البريدي من أجل المتوسط ، طـابعين بريديين حــول موضوع "مدن عتيقة من المتوسط، تستور وتكرونة" كنموذج للمدن التي حافظت على طـابعها الأندلسي والأمـازيغي في البلاد التونسية.وتمّ تصميم هذين الطابعين من قبل التلاميذ المشاركين في تظاهرة هاكتون التي نظمها البريد التونسي بالشراكة مع وزارة التربية في 08 ماي 2022 بتونس العاصمة.وقد جرى اعتماد تقنية تكنولوجيا الواقع المعزّز من خلال التطبيقة التي تعنى بالطوابع البريدية التونسية "Tunisia Stamps" المتوفرة على App Store وPlay Store لإعطاء محتوى رقميا وتوفير معلومات إضافية حول موضوع الإصدار البريدي.ويعرض هذان الطـــابعان البريديان والمنتوجات المتصلة بهما للبيع ابتداء من يــوم الإثنين 11 جويلية 2022 بجميع مكاتب البريد، كمـــا يمـــكن اقتنـاؤهــما عــن بــعــد عبــر الأنتــرنات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقع www.e-stamps.poste.tn.